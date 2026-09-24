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Penguin Cafe Orchestra - Music From The Penguin Cafe (coloured) (5400863166304) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Penguin Cafe Orchestra - Music From The Penguin Cafe (coloured) (5400863166304) виниловая пластинка

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Penguin Cafe Orchestra - Music From The Penguin Cafe (coloured) (5400863166304) виниловая пластинка - фото 1
Penguin Cafe Orchestra - Music From The Penguin Cafe (coloured) (5400863166304) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Penguin Cafe Orchestra
Альбом (сингл)
Music From The Penguin Cafe
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Penguin Cafe Orchestra - Music From The Penguin Cafe (coloured) (5400863166304) виниловая пластинка - фото 1
  • Penguin Cafe Orchestra - Music From The Penguin Cafe (coloured) (5400863166304) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707051
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Penguin Cafe Orchestra - Music From The Penguin Cafe (coloured) (5400863166304) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Integral Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Integral Sound
Barcode
[5400863166304]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Penguin Cafe Orchestra
Альбом (сингл)
Music From The Penguin Cafe
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Penguin Cafe Single, From The Colonies (For N.R.), In A Sydney Motel, Surface Tension (Where The Trees Meet The Sky), Milk Coronation, Giles Farnaby's Dream, Pigtail, The Sound Of Someone You Love Who's Going Away And It Doesn't Matter, Hugebaby, Chartered Flight
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Penguin Cafe Orchestra - Music From The Penguin Cafe (coloured) (5400863166304) виниловая пластинка

Penguin Cafe Orchestra — это британская музыкальная группа, основанная в 1972 году композитором и музыкантом Simon Jeffes. Их стиль сочетает элементы классической, народной и экспериментальной музыки, создавая уникальное звучание, которое часто описывается как неоклассический или мировая музыка. Music From the Penguin Cafe — это один из их известных альбомов, выпущенный в 1976 году. Этот альбом включает в себя множество инструментальных треков, которые передают атмосферу и настроение, характерные для творчества группы. Музыка на этом альбоме часто использует необычные инструменты и аранжировки, что делает её оригинальной и запоминающейся.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Penguin Cafe Orchestra - Music From The Penguin Cafe (coloured) (5400863166304) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Integral Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Integral Sound
Barcode
[5400863166304]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Penguin Cafe Orchestra
Альбом (сингл)
Music From The Penguin Cafe
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Penguin Cafe Single, From The Colonies (For N.R.), In A Sydney Motel, Surface Tension (Where The Trees Meet The Sky), Milk Coronation, Giles Farnaby's Dream, Pigtail, The Sound Of Someone You Love Who's Going Away And It Doesn't Matter, Hugebaby, Chartered Flight
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Penguin Cafe Orchestra — это британская музыкальная группа, основанная в 1972 году композитором и музыкантом Simon Jeffes. Их стиль сочетает элементы классической, народной и экспериментальной музыки, создавая уникальное звучание, которое часто описывается как неоклассический или мировая музыка. Music From the Penguin Cafe — это один из их известных альбомов, выпущенный в 1976 году. Этот альбом включает в себя множество инструментальных треков, которые передают атмосферу и настроение, характерные для творчества группы. Музыка на этом альбоме часто использует необычные инструменты и аранжировки, что делает её оригинальной и запоминающейся.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Penguin Cafe Orchestra - Music From The Penguin Cafe (coloured) (5400863166304) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4550 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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