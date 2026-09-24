Sometime In February - Where Mountains Hide (0198028619516) виниловая пластинка
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Описание товара Sometime In February - Where Mountains Hide (0198028619516) виниловая пластинка
Американское гитарное трио Sometime In February готовится выпустить Where Mountains Hide, свой дебютный альбом на InsideOutMusic/Sony Music. Лимитированное издание на цветном виниле. Альбом содержит изысканные, но доступные композиции, выдающие зрелость, которая противоречит их недолгому существованию вместе как группы. Он включает 11 захватывающих треков: от фьюжн-металического открывающего трека «Palantir» до прогрессивной сложности «Outside In» и пронизанного блюзом прог-металического завершающего трека «Funeral House». В альбоме приняли участие участники групп Between the Buried and Me Пол Ваггонер и Дэн Бриггс, а также Эрик Гюнтер из The Contortionist, который улучшил звучание альбома. Для фронтмена Тристана Омана Where Mountains Hide представляет собой шаг вперед, наполненный позитивом и воодушевляющим настроением. «В этом альбоме я хотел, чтобы песни были более самостоятельными, а не собирались вместе, как на типичных прог-альбомах. Но в конце концов, конечно, это имело смысл».
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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