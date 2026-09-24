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Sometime In February - Where Mountains Hide (0198028619516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sometime In February - Where Mountains Hide (0198028619516) виниловая пластинка

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Sometime In February - Where Mountains Hide (0198028619516) виниловая пластинка - фото 1
Sometime In February - Where Mountains Hide (0198028619516) виниловая пластинка - фото 2
Sometime In February - Where Mountains Hide (0198028619516) виниловая пластинка - фото 3
Sometime In February - Where Mountains Hide (0198028619516) виниловая пластинка - фото 4
Sometime In February - Where Mountains Hide (0198028619516) виниловая пластинка - фото 5
Sometime In February - Where Mountains Hide (0198028619516) виниловая пластинка - фото 6
Sometime In February - Where Mountains Hide (0198028619516) виниловая пластинка - фото 7
Sometime In February - Where Mountains Hide (0198028619516) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sometime In February
Альбом (сингл)
Where Mountains Hide
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sometime In February - Where Mountains Hide (0198028619516) виниловая пластинка - фото 1
  • Sometime In February - Where Mountains Hide (0198028619516) виниловая пластинка - фото 2
  • Sometime In February - Where Mountains Hide (0198028619516) виниловая пластинка - фото 3
  • Sometime In February - Where Mountains Hide (0198028619516) виниловая пластинка - фото 4
  • Sometime In February - Where Mountains Hide (0198028619516) виниловая пластинка - фото 5
  • Sometime In February - Where Mountains Hide (0198028619516) виниловая пластинка - фото 6
  • Sometime In February - Where Mountains Hide (0198028619516) виниловая пластинка - фото 7
  • Sometime In February - Where Mountains Hide (0198028619516) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707049
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Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198028619516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sometime In February
Альбом (сингл)
Where Mountains Hide
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Palantir, Mourning Bird, The Bad Fight, Outside In, What Was Heard What Was Said, Phantom Sea, Bury You, Homeworld I: Green Mountain, Homeworld II: Dislodged, Funeral House, There Is Nothing Here But Technology
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sometime In February - Where Mountains Hide (0198028619516) виниловая пластинка

Американское гитарное трио Sometime In February готовится выпустить Where Mountains Hide, свой дебютный альбом на InsideOutMusic/Sony Music. Лимитированное издание на цветном виниле. Альбом содержит изысканные, но доступные композиции, выдающие зрелость, которая противоречит их недолгому существованию вместе как группы. Он включает 11 захватывающих треков: от фьюжн-металического открывающего трека «Palantir» до прогрессивной сложности «Outside In» и пронизанного блюзом прог-металического завершающего трека «Funeral House». В альбоме приняли участие участники групп Between the Buried and Me Пол Ваггонер и Дэн Бриггс, а также Эрик Гюнтер из The Contortionist, который улучшил звучание альбома. Для фронтмена Тристана Омана Where Mountains Hide представляет собой шаг вперед, наполненный позитивом и воодушевляющим настроением. «В этом альбоме я хотел, чтобы песни были более самостоятельными, а не собирались вместе, как на типичных прог-альбомах. Но в конце концов, конечно, это имело смысл».



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198028619516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sometime In February
Альбом (сингл)
Where Mountains Hide
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Palantir, Mourning Bird, The Bad Fight, Outside In, What Was Heard What Was Said, Phantom Sea, Bury You, Homeworld I: Green Mountain, Homeworld II: Dislodged, Funeral House, There Is Nothing Here But Technology
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Американское гитарное трио Sometime In February готовится выпустить Where Mountains Hide, свой дебютный альбом на InsideOutMusic/Sony Music. Лимитированное издание на цветном виниле. Альбом содержит изысканные, но доступные композиции, выдающие зрелость, которая противоречит их недолгому существованию вместе как группы. Он включает 11 захватывающих треков: от фьюжн-металического открывающего трека «Palantir» до прогрессивной сложности «Outside In» и пронизанного блюзом прог-металического завершающего трека «Funeral House». В альбоме приняли участие участники групп Between the Buried and Me Пол Ваггонер и Дэн Бриггс, а также Эрик Гюнтер из The Contortionist, который улучшил звучание альбома. Для фронтмена Тристана Омана Where Mountains Hide представляет собой шаг вперед, наполненный позитивом и воодушевляющим настроением. «В этом альбоме я хотел, чтобы песни были более самостоятельными, а не собирались вместе, как на типичных прог-альбомах. Но в конце концов, конечно, это имело смысл».


Теги товара: Limited Edition
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