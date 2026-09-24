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Pharoah Sanders - Love In Us All (Audiophile, Verve By Request) (0602475200505) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pharoah Sanders - Love In Us All (Audiophile, Verve By Request) (0602475200505) виниловая пластинка

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Pharoah Sanders - Love In Us All (Audiophile, Verve By Request) (0602475200505) виниловая пластинка - фото 1
Pharoah Sanders - Love In Us All (Audiophile, Verve By Request) (0602475200505) виниловая пластинка - фото 2
Pharoah Sanders - Love In Us All (Audiophile, Verve By Request) (0602475200505) виниловая пластинка - фото 3
Pharoah Sanders - Love In Us All (Audiophile, Verve By Request) (0602475200505) виниловая пластинка - фото 4
Pharoah Sanders - Love In Us All (Audiophile, Verve By Request) (0602475200505) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pharoah Sanders
Альбом (сингл)
Love In Us All
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pharoah Sanders - Love In Us All (Audiophile, Verve By Request) (0602475200505) виниловая пластинка - фото 1
  • Pharoah Sanders - Love In Us All (Audiophile, Verve By Request) (0602475200505) виниловая пластинка - фото 2
  • Pharoah Sanders - Love In Us All (Audiophile, Verve By Request) (0602475200505) виниловая пластинка - фото 3
  • Pharoah Sanders - Love In Us All (Audiophile, Verve By Request) (0602475200505) виниловая пластинка - фото 4
  • Pharoah Sanders - Love In Us All (Audiophile, Verve By Request) (0602475200505) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707045
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Pharoah Sanders - Love In Us All (Audiophile, Verve By Request) (0602475200505) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602475200505]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pharoah Sanders
Альбом (сингл)
Love In Us All
Жанр
Jazz
Трек-лист
Love Is Everywhere, To John
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pharoah Sanders - Love In Us All (Audiophile, Verve By Request) (0602475200505) виниловая пластинка

Этот альбом считается одним из знаковых произведений в жанре духовного джаза и демонстрирует уникальный стиль Сандерса, сочетающий элементы импровизации, мелодичности и глубоких эмоциональных переживаний.

Отзывы о товаре Pharoah Sanders - Love In Us All (Audiophile, Verve By Request) (0602475200505) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602475200505]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pharoah Sanders
Альбом (сингл)
Love In Us All
Жанр
Jazz
Трек-лист
Love Is Everywhere, To John
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Описание
Этот альбом считается одним из знаковых произведений в жанре духовного джаза и демонстрирует уникальный стиль Сандерса, сочетающий элементы импровизации, мелодичности и глубоких эмоциональных переживаний.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pharoah Sanders - Love In Us All (Audiophile, Verve By Request) (0602475200505) виниловая пластинка - по цене 5470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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