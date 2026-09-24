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Pharoah Sanders - Karma (Analogue, Acoustic Sounds) (0602445710898) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pharoah Sanders - Karma (Analogue, Acoustic Sounds) (0602445710898) виниловая пластинка

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Pharoah Sanders - Karma (Analogue, Acoustic Sounds) (0602445710898) виниловая пластинка - фото 1
Pharoah Sanders - Karma (Analogue, Acoustic Sounds) (0602445710898) виниловая пластинка - фото 2
Pharoah Sanders - Karma (Analogue, Acoustic Sounds) (0602445710898) виниловая пластинка - фото 3
Pharoah Sanders - Karma (Analogue, Acoustic Sounds) (0602445710898) виниловая пластинка - фото 4
Pharoah Sanders - Karma (Analogue, Acoustic Sounds) (0602445710898) виниловая пластинка - фото 5
Pharoah Sanders - Karma (Analogue, Acoustic Sounds) (0602445710898) виниловая пластинка - фото 6
Pharoah Sanders - Karma (Analogue, Acoustic Sounds) (0602445710898) виниловая пластинка - фото 7
Pharoah Sanders - Karma (Analogue, Acoustic Sounds) (0602445710898) виниловая пластинка - фото 8
Pharoah Sanders - Karma (Analogue, Acoustic Sounds) (0602445710898) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Pharoah Sanders
Альбом (сингл)
Karma
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pharoah Sanders - Karma (Analogue, Acoustic Sounds) (0602445710898) виниловая пластинка - фото 1
  • Pharoah Sanders - Karma (Analogue, Acoustic Sounds) (0602445710898) виниловая пластинка - фото 2
  • Pharoah Sanders - Karma (Analogue, Acoustic Sounds) (0602445710898) виниловая пластинка - фото 3
  • Pharoah Sanders - Karma (Analogue, Acoustic Sounds) (0602445710898) виниловая пластинка - фото 4
  • Pharoah Sanders - Karma (Analogue, Acoustic Sounds) (0602445710898) виниловая пластинка - фото 5
  • Pharoah Sanders - Karma (Analogue, Acoustic Sounds) (0602445710898) виниловая пластинка - фото 6
  • Pharoah Sanders - Karma (Analogue, Acoustic Sounds) (0602445710898) виниловая пластинка - фото 7
  • Pharoah Sanders - Karma (Analogue, Acoustic Sounds) (0602445710898) виниловая пластинка - фото 8
  • Pharoah Sanders - Karma (Analogue, Acoustic Sounds) (0602445710898) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707044
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Pharoah Sanders - Karma (Analogue, Acoustic Sounds) (0602445710898) виниловая пластинка
6 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602445710898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Pharoah Sanders
Альбом (сингл)
Karma
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Creator Has A Master Plan, Colors B
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pharoah Sanders - Karma (Analogue, Acoustic Sounds) (0602445710898) виниловая пластинка

Знаковый альбом саксофониста Фараона Сандерса, выпущенный в 1969 году. Альбом считается одним из самых значительных произведений в жанре свободного джаза и является важной частью музыкальной истории.

Отзывы о товаре Pharoah Sanders - Karma (Analogue, Acoustic Sounds) (0602445710898) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Impulse!
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impulse!
Barcode
[0602445710898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Pharoah Sanders
Альбом (сингл)
Karma
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Creator Has A Master Plan, Colors B
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Знаковый альбом саксофониста Фараона Сандерса, выпущенный в 1969 году. Альбом считается одним из самых значительных произведений в жанре свободного джаза и является важной частью музыкальной истории.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pharoah Sanders - Karma (Analogue, Acoustic Sounds) (0602445710898) виниловая пластинка – стоимость товара 6400 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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