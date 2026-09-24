Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington & John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Duke Ellington; John Coltrane - Duke Ellington & John Coltrane (Analogue, Acoustic Sounds) (0602438089062) виниловая пластинка
Ремастированное переиздание одноименного студийного совместного альбома пианиста Дюка Эллингтона и джазового саксофониста Джона Колтрейна, первоначально выпущенного в 1963 году. Также в записи альбома участвовали следующие музыканты: Аарон Белл и Джимми Гаррисон (бас), Элвин Джонс и Сэм Вудьярд (ударные). Дюк Эллингтон - американский руководитель джаз-оркестра (Duke Ellington Orchestra), джазовый композитор, аранжировщик и пианист. Один из наиболее известных джазовых музыкантов XX века. Джон Колтрейн - американский джазовый саксофонист и композитор. Один из самых влиятельных джазовых музыкантов второй половины XX века, тенор- и сопрано-саксофонист и бэнд-лидер. Наряду с Чарли Паркером, Дюком Эллингтоном, Майлзом Дэвисом, Луи Армстронгом является наиболее значительной фигурой в истории джаза, оказавшей влияние как на современных джазовых музыкантов, так и на школу импровизации в целом. В 1940-е годы оставался относительно неизвестным и играл в различных оркестрах. В 1955 году он присоединяется к коллективу Майлза Дэвиса. Когда Колтрейн решил уйти из квинтета, Дэвис - по условиям контракта с одной из звукозаписывающих компаний - в срочном порядке дописывает с ним в 1956-1957 годах альбомы Relaxin’ (1956), Cookin’ (1957), Steamin’ (1961) и Workin’ (1959). К концу 50-х и к началу 60-х годов Колтрейн создаёт наиболее значимые для наследия джаза альбомы (A Love Supreme, Coltrane Jazz, Giant Steps), являющиеся, по сути, хрестоматией для основ изучения джазовой импровизации.
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