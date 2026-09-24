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Snarky Puppy - Tell Your Friends (coloured) (0195081606897) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Snarky Puppy - Tell Your Friends (coloured) (0195081606897) виниловая пластинка

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Snarky Puppy - Tell Your Friends (coloured) (0195081606897) виниловая пластинка - фото 1
Snarky Puppy - Tell Your Friends (coloured) (0195081606897) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Snarky Puppy
Альбом (сингл)
Tell Your Friends
Жанр
Jazz
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Snarky Puppy - Tell Your Friends (coloured) (0195081606897) виниловая пластинка - фото 1
  • Snarky Puppy - Tell Your Friends (coloured) (0195081606897) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707028
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Snarky Puppy - Tell Your Friends (coloured) (0195081606897) виниловая пластинка
6 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ground Up
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ground UP Music
Barcode
[0195081606897]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Snarky Puppy
Альбом (сингл)
Tell Your Friends
Жанр
Jazz
Трек-лист
Whitecap, Flood, The Good Man Deliver & The Best Is, Skate U, Slow Demon Ready Wednesday, Anomynous, The Little People
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Snarky Puppy - Tell Your Friends (coloured) (0195081606897) виниловая пластинка

Пятикратный обладатель Грэмми американская джаз-фьюжн-группа Snarky Puppy переиздает свой культовый альбом Tell Your Friends 2010 года в ремиксованной и ремастированной версии. Издание на белом виниле. С 2017 года Snarky Puppy гастролировали по 6 континентам, более чем 40 странам и 296 городам. На сегодняшний день Snarky Puppy отыграли более 2000 концертов. Одна из самых разносторонних групп на данный момент - Rolling Stone.

Отзывы о товаре Snarky Puppy - Tell Your Friends (coloured) (0195081606897) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ground Up
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ground UP Music
Barcode
[0195081606897]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Snarky Puppy
Альбом (сингл)
Tell Your Friends
Жанр
Jazz
Трек-лист
Whitecap, Flood, The Good Man Deliver & The Best Is, Skate U, Slow Demon Ready Wednesday, Anomynous, The Little People
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Пятикратный обладатель Грэмми американская джаз-фьюжн-группа Snarky Puppy переиздает свой культовый альбом Tell Your Friends 2010 года в ремиксованной и ремастированной версии. Издание на белом виниле. С 2017 года Snarky Puppy гастролировали по 6 континентам, более чем 40 странам и 296 городам. На сегодняшний день Snarky Puppy отыграли более 2000 концертов. Одна из самых разносторонних групп на данный момент - Rolling Stone.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Snarky Puppy - Tell Your Friends (coloured) (0195081606897) виниловая пластинка - стоимость товара 6400 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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