Singapore Symphony Orchestra - Debussy: Prelude A L'apres-midi D'un Faune (4260277748814) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Singapore Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
Debussy: Prelude A Lapres-midi Dun Faune
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707020
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Характеристики
Бренд
Gama International
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gama Records
Barcode
[4260277748814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Singapore Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
Debussy: Prelude A Lapres-midi Dun Faune
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
De LAube A Midi Sur La Mer: Tres Lent Jeux De Vagues: Allegro Dialogue Du Vent Et De La Mer: Anime Et Tumultueux Prelude A LApres-Midi DUn Faune, L. 87 (1891-94)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Singapore Symphony Orchestra - Debussy: Prelude A L'apres-midi D'un Faune (4260277748814) виниловая пластинка
Сингапурский симфонический оркестр, коллектив мирового уровня, возглавляемый дирижером Лан Шуем, здесь с выдающейся чувствительностью, энергией и колористической утонченностью обращается к некоторым основным произведениям Клода Дебюсси, включая его, возможно, самое популярное сочинение для оркестра — Pr?lude ? lapr?s-midi dun faune
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Gama International
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gama Records
Barcode
[4260277748814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Singapore Symphony Orchestra
Альбом (сингл)
Debussy: Prelude A Lapres-midi Dun Faune
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
De LAube A Midi Sur La Mer: Tres Lent Jeux De Vagues: Allegro Dialogue Du Vent Et De La Mer: Anime Et Tumultueux Prelude A LApres-Midi DUn Faune, L. 87 (1891-94)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Сингапурский симфонический оркестр, коллектив мирового уровня, возглавляемый дирижером Лан Шуем, здесь с выдающейся чувствительностью, энергией и колористической утонченностью обращается к некоторым основным произведениям Клода Дебюсси, включая его, возможно, самое популярное сочинение для оркестра — Pr?lude ? lapr?s-midi dun faune
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Singapore Symphony Orchestra - Debussy: Prelude A L'apres-midi D'un Faune (4260277748814) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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