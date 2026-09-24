Stereophonics - Make 'Em Laugh, Make 'Em Cry, Make 'Em Wait (0602475197904) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereophonics
Альбом (сингл)
Make 'Em Laugh, Make 'Em Cry, Make 'Em Wait
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб.
В наличии
Код товара: 707011
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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI North
Barcode
[0602475197904]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereophonics
Альбом (сингл)
Make 'Em Laugh, Make 'Em Cry, Make 'Em Wait
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Make It On Your Own, Something, Seems Like You Don’t Know Me, Colours Of October, Eyes Too Big For My Belly Mary Is A Singer, Backroom Boys, Feeling Of Falling We Crave
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Stereophonics - Make 'Em Laugh, Make 'Em Cry, Make 'Em Wait (0602475197904) виниловая пластинка
Британская рок-группа Stereophonics возвращается со своим 13-м студийным альбомом Make em Laugh, Make em Cry, Make em Wait!. Издание на 180 г виниле. За три десятилетия и множество рекордных успехов, включая 8 альбомов номер 1, Stereophonics заслужили свой статус и уважение своих поклонников, коллег и артистов всех музыкальных поколений - от Боба Дилана до Дэвида Боуи и Дуа Липы. 2025 год наконец-то здесь, и фанаты ждут плотный и мощный альбом из восьми треков. Написанный и записанный в Лондоне, этот альбом без проходных треков. Он одновременно чистый и точный, а также полный надежд и радости. Он дает то, что обещает на обложке: вы смеетесь, вы плачете, вы ждете.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI North
Barcode
[0602475197904]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereophonics
Альбом (сингл)
Make 'Em Laugh, Make 'Em Cry, Make 'Em Wait
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Make It On Your Own, Something, Seems Like You Don’t Know Me, Colours Of October, Eyes Too Big For My Belly Mary Is A Singer, Backroom Boys, Feeling Of Falling We Crave
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Британская рок-группа Stereophonics возвращается со своим 13-м студийным альбомом Make em Laugh, Make em Cry, Make em Wait!. Издание на 180 г виниле. За три десятилетия и множество рекордных успехов, включая 8 альбомов номер 1, Stereophonics заслужили свой статус и уважение своих поклонников, коллег и артистов всех музыкальных поколений - от Боба Дилана до Дэвида Боуи и Дуа Липы. 2025 год наконец-то здесь, и фанаты ждут плотный и мощный альбом из восьми треков. Написанный и записанный в Лондоне, этот альбом без проходных треков. Он одновременно чистый и точный, а также полный надежд и радости. Он дает то, что обещает на обложке: вы смеетесь, вы плачете, вы ждете.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Stereophonics - Make 'Em Laugh, Make 'Em Cry, Make 'Em Wait (0602475197904) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4080 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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