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Doves - Cally/ Lean Into The Wind (V10) (coloured) (0602475482529) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Doves - Cally/ Lean Into The Wind (V10) (coloured) (0602475482529) виниловая пластинка

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Doves - Cally/ Lean Into The Wind (V10) (coloured) (0602475482529) виниловая пластинка - фото 1
Doves - Cally/ Lean Into The Wind (V10) (coloured) (0602475482529) виниловая пластинка - фото 2
Doves - Cally/ Lean Into The Wind (V10) (coloured) (0602475482529) виниловая пластинка - фото 3
Doves - Cally/ Lean Into The Wind (V10) (coloured) (0602475482529) виниловая пластинка - фото 4
Doves - Cally/ Lean Into The Wind (V10) (coloured) (0602475482529) виниловая пластинка - фото 5
Doves - Cally/ Lean Into The Wind (V10) (coloured) (0602475482529) виниловая пластинка - фото 6
Doves - Cally/ Lean Into The Wind (V10) (coloured) (0602475482529) виниловая пластинка - фото 7
Doves - Cally/ Lean Into The Wind (V10) (coloured) (0602475482529) виниловая пластинка - фото 8
Doves - Cally/ Lean Into The Wind (V10) (coloured) (0602475482529) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Doves
Альбом (сингл)
Cally/ Lean Into The Wind
Жанр
Indie Rock
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Doves - Cally/ Lean Into The Wind (V10) (coloured) (0602475482529) виниловая пластинка - фото 1
  • Doves - Cally/ Lean Into The Wind (V10) (coloured) (0602475482529) виниловая пластинка - фото 2
  • Doves - Cally/ Lean Into The Wind (V10) (coloured) (0602475482529) виниловая пластинка - фото 3
  • Doves - Cally/ Lean Into The Wind (V10) (coloured) (0602475482529) виниловая пластинка - фото 4
  • Doves - Cally/ Lean Into The Wind (V10) (coloured) (0602475482529) виниловая пластинка - фото 5
  • Doves - Cally/ Lean Into The Wind (V10) (coloured) (0602475482529) виниловая пластинка - фото 6
  • Doves - Cally/ Lean Into The Wind (V10) (coloured) (0602475482529) виниловая пластинка - фото 7
  • Doves - Cally/ Lean Into The Wind (V10) (coloured) (0602475482529) виниловая пластинка - фото 8
  • Doves - Cally/ Lean Into The Wind (V10) (coloured) (0602475482529) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707006
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Doves - Cally/ Lean Into The Wind (V10) (coloured) (0602475482529) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI North
Barcode
[0602475482529]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Doves
Альбом (сингл)
Cally/ Lean Into The Wind
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Cally, Lean Into The Wind
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Doves - Cally/ Lean Into The Wind (V10) (coloured) (0602475482529) виниловая пластинка

Сингл британской альтернативной рок-группы, образованной в 1996 году в Манчестере. Группа известна своим уникальным звучанием, которое сочетает элементы инди-рока, электронной музыки и психоделии. Группа выпустила несколько успешных альбомов и получила признание критиков.

Отзывы о товаре Doves - Cally/ Lean Into The Wind (V10) (coloured) (0602475482529) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EMI
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
EMI North
Barcode
[0602475482529]
Тип издания
10 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Doves
Альбом (сингл)
Cally/ Lean Into The Wind
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Cally, Lean Into The Wind
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Сингл британской альтернативной рок-группы, образованной в 1996 году в Манчестере. Группа известна своим уникальным звучанием, которое сочетает элементы инди-рока, электронной музыки и психоделии. Группа выпустила несколько успешных альбомов и получила признание критиков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Doves - Cally/ Lean Into The Wind (V10) (coloured) (0602475482529) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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