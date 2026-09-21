Don Airey - Pushed To The Edge (4029759203582) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Don Airey
Альбом (сингл)
Pushed To The Edge
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706997
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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759203582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Don Airey
Альбом (сингл)
Pushed To The Edge
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Tell Me, They Keep On Running, Moon Rising, Rock The Melody, Flame In The Water Out Of Focus, Power Of Change, Girl From Highland Park, Godz Of War, Edge Of Reality, Finnigans Awake
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Don Airey - Pushed To The Edge (4029759203582) виниловая пластинка
Дон Эйри, мастер, стоящий за клавишными инструментами некоторых из самых знаковых рок-альбомов, анонсировал свой новый студийный альбом «Pushed To The Edge». Издание на 180 г виниле. С Карлом Сентансом (Nazareth) и Митчеллом Эммсом («The Voice UK») на вокале, гитаристом Deep Purple Саймоном Макбрайдом, барабанщиком Джоном Финниганом и басистом Дэйвом Марксом, Эйри собрал звездный состав для нового альбома. Спродюсированный в лучших традициях хард-рока, «Pushed To The Edge» — это чистейшая жемчужина — без трюков и ухищрений, оставаясь верным чистой музыкальности артистов мирового класса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759203582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Don Airey
Альбом (сингл)
Pushed To The Edge
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Tell Me, They Keep On Running, Moon Rising, Rock The Melody, Flame In The Water Out Of Focus, Power Of Change, Girl From Highland Park, Godz Of War, Edge Of Reality, Finnigans Awake
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Дон Эйри, мастер, стоящий за клавишными инструментами некоторых из самых знаковых рок-альбомов, анонсировал свой новый студийный альбом «Pushed To The Edge». Издание на 180 г виниле. С Карлом Сентансом (Nazareth) и Митчеллом Эммсом («The Voice UK») на вокале, гитаристом Deep Purple Саймоном Макбрайдом, барабанщиком Джоном Финниганом и басистом Дэйвом Марксом, Эйри собрал звездный состав для нового альбома. Спродюсированный в лучших традициях хард-рока, «Pushed To The Edge» — это чистейшая жемчужина — без трюков и ухищрений, оставаясь верным чистой музыкальности артистов мирового класса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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