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Alice Sara Ott - Field: Complete Nocturnes (0028948662395) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alice Sara Ott - Field: Complete Nocturnes (0028948662395) виниловая пластинка

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Alice Sara Ott - Field: Complete Nocturnes (0028948662395) виниловая пластинка - фото 1
Alice Sara Ott - Field: Complete Nocturnes (0028948662395) виниловая пластинка - фото 2
Alice Sara Ott - Field: Complete Nocturnes (0028948662395) виниловая пластинка - фото 3
Alice Sara Ott - Field: Complete Nocturnes (0028948662395) виниловая пластинка - фото 4
Alice Sara Ott - Field: Complete Nocturnes (0028948662395) виниловая пластинка - фото 5
Alice Sara Ott - Field: Complete Nocturnes (0028948662395) виниловая пластинка - фото 6
Alice Sara Ott - Field: Complete Nocturnes (0028948662395) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alice Sara Ott
Альбом (сингл)
Field: Complete Nocturnes
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alice Sara Ott - Field: Complete Nocturnes (0028948662395) виниловая пластинка - фото 1
  • Alice Sara Ott - Field: Complete Nocturnes (0028948662395) виниловая пластинка - фото 2
  • Alice Sara Ott - Field: Complete Nocturnes (0028948662395) виниловая пластинка - фото 3
  • Alice Sara Ott - Field: Complete Nocturnes (0028948662395) виниловая пластинка - фото 4
  • Alice Sara Ott - Field: Complete Nocturnes (0028948662395) виниловая пластинка - фото 5
  • Alice Sara Ott - Field: Complete Nocturnes (0028948662395) виниловая пластинка - фото 6
  • Alice Sara Ott - Field: Complete Nocturnes (0028948662395) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706993
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Alice Sara Ott - Field: Complete Nocturnes (0028948662395) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948662395]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alice Sara Ott
Альбом (сингл)
Field: Complete Nocturnes
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
No.1 In E Flat Major - Molto Moderato, No. 2 In C Minor - Moderato E Molto Espressivo, No. 3 In A Flat Major - Un Poco Allegretto, No. 4 In A Major - Poco Adagio, No. 5 In B Flat Major - Cantabile No. 6 In F Major - Andante Tranquillo, No. 7 In A Major - Andante, No. 8 In E Flat Major - Andante Spianato, No. 9 In E Minor - Adagio, No. 10 In E Major. Nocturne Pastorale - Andante Con Moto, No. 11 in E flat major - Moderato, No. 12 In E Major. En Forme de Rondo - Allegro, No. 13 In C Major. R?verie
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alice Sara Ott - Field: Complete Nocturnes (0028948662395) виниловая пластинка

Пианистка Элис Сара Отт с ее впечатляющей техникой и чувственной музыкальностью является одной из ведущих исполнительниц мира. В своем новом альбоме «John Field ? Complete Nocturnes» Отт посвящает себя композициям Джона Филда (1782-1837), которого считают основоположником жанра ноктюрна. Ноктюрны Филда высоко ценились Шопеном, Листом и Шуманом. Издание на виниле. Элис Сара Отт говорит: «Для меня знакомство с его ноктюрнами стало огромным личным обогащением: они глубоко трогают меня своей красотой и изяществом». «Я надеюсь, что с помощью этой полной записи Ноктюрнов, которая теперь включена в каталог Deutsche Grammophon, я, возможно, смогу вдохновить людей открыть для себя музыку Джона Филда — человека, который оставил нам Ноктюрн».

Отзывы о товаре Alice Sara Ott - Field: Complete Nocturnes (0028948662395) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948662395]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alice Sara Ott
Альбом (сингл)
Field: Complete Nocturnes
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
No.1 In E Flat Major - Molto Moderato, No. 2 In C Minor - Moderato E Molto Espressivo, No. 3 In A Flat Major - Un Poco Allegretto, No. 4 In A Major - Poco Adagio, No. 5 In B Flat Major - Cantabile No. 6 In F Major - Andante Tranquillo, No. 7 In A Major - Andante, No. 8 In E Flat Major - Andante Spianato, No. 9 In E Minor - Adagio, No. 10 In E Major. Nocturne Pastorale - Andante Con Moto, No. 11 in E flat major - Moderato, No. 12 In E Major. En Forme de Rondo - Allegro, No. 13 In C Major. R?verie
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Пианистка Элис Сара Отт с ее впечатляющей техникой и чувственной музыкальностью является одной из ведущих исполнительниц мира. В своем новом альбоме «John Field ? Complete Nocturnes» Отт посвящает себя композициям Джона Филда (1782-1837), которого считают основоположником жанра ноктюрна. Ноктюрны Филда высоко ценились Шопеном, Листом и Шуманом. Издание на виниле. Элис Сара Отт говорит: «Для меня знакомство с его ноктюрнами стало огромным личным обогащением: они глубоко трогают меня своей красотой и изяществом». «Я надеюсь, что с помощью этой полной записи Ноктюрнов, которая теперь включена в каталог Deutsche Grammophon, я, возможно, смогу вдохновить людей открыть для себя музыку Джона Филда — человека, который оставил нам Ноктюрн».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alice Sara Ott - Field: Complete Nocturnes (0028948662395) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7100 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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