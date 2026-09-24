Alice Sara Ott - Field: Complete Nocturnes (0028948662395) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alice Sara Ott
Альбом (сингл)
Field: Complete Nocturnes
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб.
В наличии
Код товара: 706993
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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948662395]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alice Sara Ott
Альбом (сингл)
Field: Complete Nocturnes
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
No.1 In E Flat Major - Molto Moderato, No. 2 In C Minor - Moderato E Molto Espressivo, No. 3 In A Flat Major - Un Poco Allegretto, No. 4 In A Major - Poco Adagio, No. 5 In B Flat Major - Cantabile No. 6 In F Major - Andante Tranquillo, No. 7 In A Major - Andante, No. 8 In E Flat Major - Andante Spianato, No. 9 In E Minor - Adagio, No. 10 In E Major. Nocturne Pastorale - Andante Con Moto, No. 11 in E flat major - Moderato, No. 12 In E Major. En Forme de Rondo - Allegro, No. 13 In C Major. R?verie
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Alice Sara Ott - Field: Complete Nocturnes (0028948662395) виниловая пластинка
Пианистка Элис Сара Отт с ее впечатляющей техникой и чувственной музыкальностью является одной из ведущих исполнительниц мира. В своем новом альбоме «John Field ? Complete Nocturnes» Отт посвящает себя композициям Джона Филда (1782-1837), которого считают основоположником жанра ноктюрна. Ноктюрны Филда высоко ценились Шопеном, Листом и Шуманом. Издание на виниле. Элис Сара Отт говорит: «Для меня знакомство с его ноктюрнами стало огромным личным обогащением: они глубоко трогают меня своей красотой и изяществом». «Я надеюсь, что с помощью этой полной записи Ноктюрнов, которая теперь включена в каталог Deutsche Grammophon, я, возможно, смогу вдохновить людей открыть для себя музыку Джона Филда — человека, который оставил нам Ноктюрн».
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Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948662395]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alice Sara Ott
Альбом (сингл)
Field: Complete Nocturnes
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
No.1 In E Flat Major - Molto Moderato, No. 2 In C Minor - Moderato E Molto Espressivo, No. 3 In A Flat Major - Un Poco Allegretto, No. 4 In A Major - Poco Adagio, No. 5 In B Flat Major - Cantabile No. 6 In F Major - Andante Tranquillo, No. 7 In A Major - Andante, No. 8 In E Flat Major - Andante Spianato, No. 9 In E Minor - Adagio, No. 10 In E Major. Nocturne Pastorale - Andante Con Moto, No. 11 in E flat major - Moderato, No. 12 In E Major. En Forme de Rondo - Allegro, No. 13 In C Major. R?verie
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Пианистка Элис Сара Отт с ее впечатляющей техникой и чувственной музыкальностью является одной из ведущих исполнительниц мира. В своем новом альбоме «John Field ? Complete Nocturnes» Отт посвящает себя композициям Джона Филда (1782-1837), которого считают основоположником жанра ноктюрна. Ноктюрны Филда высоко ценились Шопеном, Листом и Шуманом. Издание на виниле. Элис Сара Отт говорит: «Для меня знакомство с его ноктюрнами стало огромным личным обогащением: они глубоко трогают меня своей красотой и изяществом». «Я надеюсь, что с помощью этой полной записи Ноктюрнов, которая теперь включена в каталог Deutsche Grammophon, я, возможно, смогу вдохновить людей открыть для себя музыку Джона Филда — человека, который оставил нам Ноктюрн».
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Alice Sara Ott - Field: Complete Nocturnes (0028948662395) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7100 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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