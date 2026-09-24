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Seiji Ozawa - Ravel: The Orchestral Works (Box) (Analogue, Original Source) (0028948667222) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Seiji Ozawa - Ravel: The Orchestral Works (Box) (Analogue, Original Source) (0028948667222) виниловая пластинка

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Seiji Ozawa - Ravel: The Orchestral Works (Box) (Analogue, Original Source) (0028948667222) виниловая пластинка - фото 1
Seiji Ozawa - Ravel: The Orchestral Works (Box) (Analogue, Original Source) (0028948667222) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Seiji Ozawa
Альбом (сингл)
Ravel: The Orchestral Works
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Seiji Ozawa - Ravel: The Orchestral Works (Box) (Analogue, Original Source) (0028948667222) виниловая пластинка - фото 1
  • Seiji Ozawa - Ravel: The Orchestral Works (Box) (Analogue, Original Source) (0028948667222) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 510 руб. 
Начислим 784 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706992
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Seiji Ozawa - Ravel: The Orchestral Works (Box) (Analogue, Original Source) (0028948667222) виниловая пластинка
27 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948667222]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Seiji Ozawa
Альбом (сингл)
Ravel: The Orchestral Works
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Bolero, Pr?lude ? La Nuit, Malague?a, Habanera, Feria La Valse (1920), Ma M?re LOye M. 60, Menuet Antique, Pr?lude, Forlane, Menuet, Rigaudon, Premi?re Partie, Deuxi?me Partie. Troisi?me Partie, Valses Nobles Et Sentimentales, Une Barque Sur LOc?an, Pavane Pour Une Infante D?funte, Alborada Del Gracioso
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
The Original Source
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Seiji Ozawa - Ravel: The Orchestral Works (Box) (Analogue, Original Source) (0028948667222) виниловая пластинка

В ознаменование 150-летия со дня рождения Мориса Равеля этот бокс-сет из 4 пластинок представляет оркестровые произведения композитора в великолепном звучании. В 1970-х годах Бостонский симфонический оркестр (BSO) был первоклассным коллективом, имевшим репутацию самого важного «французского» оркестра Америки со времен Сержа Кусевицкого и Шарля Мюнша. Сэйдзи Одзава был музыкальным руководителем BSO с 1973 по 2002 год, и эти записи Равеля, сделанные в самом начале пребывания маэстро в Бостоне, являются одними из лучших результатов их сотрудничества. THE ORIGINAL SOURCE — это новая серия выдающихся альбомов, переизданных на виниле. Это лимитированные и пронумерованные релизы, выпущенные на 180-граммовом виниле, в люксовом оформлении. Знаменитая берлинская студия Emil Berliner Studios занимается ремастерингом 4-дорожечных записей 1970-х годов, используя свои собственные передовые и 100% чистые аналоговые технологии (AAA) для создания версий с максимально возможным качеством звука. По сравнению с оригинальными релизами преимущества в звуке выдающиеся: больше четкости, больше деталей и лучшая частотная характеристика, меньше шума, меньше искажений, меньше компрессии - максимально возможное аудиофильское качество, которое дает слушателям возможность наслаждаться этим репертуаром, как никогда раньше.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Seiji Ozawa - Ravel: The Orchestral Works (Box) (Analogue, Original Source) (0028948667222) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948667222]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Seiji Ozawa
Альбом (сингл)
Ravel: The Orchestral Works
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Bolero, Pr?lude ? La Nuit, Malague?a, Habanera, Feria La Valse (1920), Ma M?re LOye M. 60, Menuet Antique, Pr?lude, Forlane, Menuet, Rigaudon, Premi?re Partie, Deuxi?me Partie. Troisi?me Partie, Valses Nobles Et Sentimentales, Une Barque Sur LOc?an, Pavane Pour Une Infante D?funte, Alborada Del Gracioso
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
The Original Source
Страна производитель
США
Описание
В ознаменование 150-летия со дня рождения Мориса Равеля этот бокс-сет из 4 пластинок представляет оркестровые произведения композитора в великолепном звучании. В 1970-х годах Бостонский симфонический оркестр (BSO) был первоклассным коллективом, имевшим репутацию самого важного «французского» оркестра Америки со времен Сержа Кусевицкого и Шарля Мюнша. Сэйдзи Одзава был музыкальным руководителем BSO с 1973 по 2002 год, и эти записи Равеля, сделанные в самом начале пребывания маэстро в Бостоне, являются одними из лучших результатов их сотрудничества. THE ORIGINAL SOURCE — это новая серия выдающихся альбомов, переизданных на виниле. Это лимитированные и пронумерованные релизы, выпущенные на 180-граммовом виниле, в люксовом оформлении. Знаменитая берлинская студия Emil Berliner Studios занимается ремастерингом 4-дорожечных записей 1970-х годов, используя свои собственные передовые и 100% чистые аналоговые технологии (AAA) для создания версий с максимально возможным качеством звука. По сравнению с оригинальными релизами преимущества в звуке выдающиеся: больше четкости, больше деталей и лучшая частотная характеристика, меньше шума, меньше искажений, меньше компрессии - максимально возможное аудиофильское качество, которое дает слушателям возможность наслаждаться этим репертуаром, как никогда раньше.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Seiji Ozawa - Ravel: The Orchestral Works (Box) (Analogue, Original Source) (0028948667222) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 27510 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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