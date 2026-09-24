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LL Cool J - All World: Greatest Hits (0602475081371) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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LL Cool J - All World: Greatest Hits (0602475081371) виниловая пластинка

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LL Cool J - All World: Greatest Hits (0602475081371) виниловая пластинка - фото 1
LL Cool J - All World: Greatest Hits (0602475081371) виниловая пластинка - фото 2
LL Cool J - All World: Greatest Hits (0602475081371) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
LL Cool J
Альбом (сингл)
All World: Greatest Hits
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • LL Cool J - All World: Greatest Hits (0602475081371) виниловая пластинка - фото 1
  • LL Cool J - All World: Greatest Hits (0602475081371) виниловая пластинка - фото 2
  • LL Cool J - All World: Greatest Hits (0602475081371) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706984
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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LL Cool J - All World: Greatest Hits (0602475081371) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam Music Group Inc.
Barcode
[0602475081371]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
LL Cool J
Альбом (сингл)
All World: Greatest Hits
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Cant Live Without My Radio, Rock The Bells, Im Bad, I Need Love, Going Back To Cali Jack The Ripper, Jingling Baby, Big Ole Butt, The Boomin System, Around The Way Girl, Mama Said Knock You Out, Back Seat, I Need A Beat, Doin It, Loungin (Who Do Ya Luv), Hey Lover
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара LL Cool J - All World: Greatest Hits (0602475081371) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cant Live Without My Radio, Rock The Bells, Im Bad, I Need Love, Going Back To Cali Jack The Ripper, Jingling Baby, Big Ole Butt, The Boomin System, Around The Way Girl, Mama Said Knock You Out, Back Seat, I Need A Beat, Doin It, Loungin (Who Do Ya Luv), Hey Lover

Отзывы о товаре LL Cool J - All World: Greatest Hits (0602475081371) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam Music Group Inc.
Barcode
[0602475081371]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
LL Cool J
Альбом (сингл)
All World: Greatest Hits
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Cant Live Without My Radio, Rock The Bells, Im Bad, I Need Love, Going Back To Cali Jack The Ripper, Jingling Baby, Big Ole Butt, The Boomin System, Around The Way Girl, Mama Said Knock You Out, Back Seat, I Need A Beat, Doin It, Loungin (Who Do Ya Luv), Hey Lover
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cant Live Without My Radio, Rock The Bells, Im Bad, I Need Love, Going Back To Cali Jack The Ripper, Jingling Baby, Big Ole Butt, The Boomin System, Around The Way Girl, Mama Said Knock You Out, Back Seat, I Need A Beat, Doin It, Loungin (Who Do Ya Luv), Hey Lover
Самовывоз
Доставка
Отзывы


LL Cool J - All World: Greatest Hits (0602475081371) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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