Max Richter - In A Landscape (coloured) (0602458823608) виниловая пластинка
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Описание товара Max Richter - In A Landscape (coloured) (0602458823608) виниловая пластинка
Макс Рихтер, признанный композитор, известный тем, что органично сочетает традиционную оркестровку с современными электронными элементами, готовится к выпуску своего долгожданного альбома. Этот альбом знаменует собой значительное развитие музыкальной карьеры Рихтера, поскольку он исследует темы оптимизма и полярности жизни и человеческих эмоций, сопровождаемые более глубоким изучением электронных звуков и полевых записей. Влияние Макса Рихтера на музыку и культуру невозможно переоценить, ведь его карьера насчитывает несколько десятилетий. Его непревзойденная способность воплощать глубокие человеческие переживания в музыкальных композициях снискала ему верных поклонников по всему миру. Сам Макс Рихтер говорит о In A Landscape: Для меня музыка на этом альбоме - это сочетание или примирение полярностей. Электроника с акустическими инструментами, мир природы с миром людей, большие идеи жизни с личным и интимным. Я исследовал эту динамику в своем альбоме 2004 года The Blue Notebooks, и новый проект разделяет многие проблемы этого альбома, в некотором смысле это еще один взгляд на темы предыдущей работы, но с точки зрения нашего мира и нашей жизни в 2024 г. Название, которое легко может быть неправильно истолковано как Внутренний ландшафт, намекает на некоторые идеи альбома. Так много для внутреннего пейзажа в названии. Другой ландшафт, тот, в котором мы живем своей физической жизнью, также представлен на альбоме в различных вариантах. Жизненные исследования, которые кажутся интерлюдиями между более непосредственными музыкальными треками, представляют собой полевые записи, как из моих путешествий во время гастролей, так и из нашей жизни дома в студии. Сами треки - это, как всегда, мои попытки понять, как придать смысл нашей жизни здесь и сейчас, в повседневной жизни, как я ее воспринимаю.
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