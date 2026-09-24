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OST - Gladiator II (Harry Gregson-Williams) (picture) (0602475136514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Gladiator II (Harry Gregson-Williams) (picture) (0602475136514) виниловая пластинка

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OST - Gladiator II (Harry Gregson-Williams) (picture) (0602475136514) виниловая пластинка - фото 1
OST - Gladiator II (Harry Gregson-Williams) (picture) (0602475136514) виниловая пластинка - фото 2
OST - Gladiator II (Harry Gregson-Williams) (picture) (0602475136514) виниловая пластинка - фото 3
OST - Gladiator II (Harry Gregson-Williams) (picture) (0602475136514) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Gladiator II
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Gladiator II (Harry Gregson-Williams) (picture) (0602475136514) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Gladiator II (Harry Gregson-Williams) (picture) (0602475136514) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Gladiator II (Harry Gregson-Williams) (picture) (0602475136514) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Gladiator II (Harry Gregson-Williams) (picture) (0602475136514) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706980
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Gladiator II (Harry Gregson-Williams) (picture) (0602475136514) виниловая пластинка
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca Records
Barcode
[0602475136514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Gladiator II
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Gladiator II Overture, Lucius, Arishat And The Roman Invasion, I’ll Wait For You, Ostia, Angry Baboons, The Dream Is Lost, Now We Are Free Strength And Honor, Acacius Returns, City Of Rome, Defiance, I See Him In You, Acacius In The Colosseum, Let The Gods Decide, Macrinus’ Plan, This, Smooth Is The Descent, Now That I Have Found You, Echoes In Eternity, War, Real War
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Gladiator II (Harry Gregson-Williams) (picture) (0602475136514) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Gladiator II Overture, Lucius, Arishat And The Roman Invasion, I’ll Wait For You, Ostia, Angry Baboons, The Dream Is Lost, Now We Are Free Strength And Honor, Acacius Returns, City Of Rome, Defiance, I See Him In You, Acacius In The Colosseum, Let The Gods Decide, Macrinus’ Plan, This, Smooth Is The Descent, Now That I Have Found You, Echoes In Eternity, War, Real War



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Gladiator II (Harry Gregson-Williams) (picture) (0602475136514) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca Records
Barcode
[0602475136514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Gladiator II
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Gladiator II Overture, Lucius, Arishat And The Roman Invasion, I’ll Wait For You, Ostia, Angry Baboons, The Dream Is Lost, Now We Are Free Strength And Honor, Acacius Returns, City Of Rome, Defiance, I See Him In You, Acacius In The Colosseum, Let The Gods Decide, Macrinus’ Plan, This, Smooth Is The Descent, Now That I Have Found You, Echoes In Eternity, War, Real War
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Gladiator II Overture, Lucius, Arishat And The Roman Invasion, I’ll Wait For You, Ostia, Angry Baboons, The Dream Is Lost, Now We Are Free Strength And Honor, Acacius Returns, City Of Rome, Defiance, I See Him In You, Acacius In The Colosseum, Let The Gods Decide, Macrinus’ Plan, This, Smooth Is The Descent, Now That I Have Found You, Echoes In Eternity, War, Real War


Теги товара: Кинематограф
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Доставка
Отзывы


OST - Gladiator II (Harry Gregson-Williams) (picture) (0602475136514) виниловая пластинка - стоимость товара 6290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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