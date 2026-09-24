OST - Gladiator II (Harry Gregson-Williams) (picture) (0602475136514) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Gladiator II
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
В наличии
Код товара: 706980
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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca Records
Barcode
[0602475136514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Gladiator II
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Gladiator II Overture, Lucius, Arishat And The Roman Invasion, I’ll Wait For You, Ostia, Angry Baboons, The Dream Is Lost, Now We Are Free Strength And Honor, Acacius Returns, City Of Rome, Defiance, I See Him In You, Acacius In The Colosseum, Let The Gods Decide, Macrinus’ Plan, This, Smooth Is The Descent, Now That I Have Found You, Echoes In Eternity, War, Real War
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Gladiator II (Harry Gregson-Williams) (picture) (0602475136514) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Gladiator II Overture, Lucius, Arishat And The Roman Invasion, I’ll Wait For You, Ostia, Angry Baboons, The Dream Is Lost, Now We Are Free Strength And Honor, Acacius Returns, City Of Rome, Defiance, I See Him In You, Acacius In The Colosseum, Let The Gods Decide, Macrinus’ Plan, This, Smooth Is The Descent, Now That I Have Found You, Echoes In Eternity, War, Real War
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca Records
Barcode
[0602475136514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Gladiator II
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Gladiator II Overture, Lucius, Arishat And The Roman Invasion, I’ll Wait For You, Ostia, Angry Baboons, The Dream Is Lost, Now We Are Free Strength And Honor, Acacius Returns, City Of Rome, Defiance, I See Him In You, Acacius In The Colosseum, Let The Gods Decide, Macrinus’ Plan, This, Smooth Is The Descent, Now That I Have Found You, Echoes In Eternity, War, Real War
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Gladiator II Overture, Lucius, Arishat And The Roman Invasion, I’ll Wait For You, Ostia, Angry Baboons, The Dream Is Lost, Now We Are Free Strength And Honor, Acacius Returns, City Of Rome, Defiance, I See Him In You, Acacius In The Colosseum, Let The Gods Decide, Macrinus’ Plan, This, Smooth Is The Descent, Now That I Have Found You, Echoes In Eternity, War, Real War
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Gladiator II (Harry Gregson-Williams) (picture) (0602475136514) виниловая пластинка - стоимость товара 6290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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