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Various Artists - Jazz Dispensary: The Golden Hour (coloured) (0888072618411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Jazz Dispensary: The Golden Hour (coloured) (0888072618411) виниловая пластинка

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Various Artists - Jazz Dispensary: The Golden Hour (coloured) (0888072618411) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Jazz Dispensary: The Golden Hour (coloured) (0888072618411) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Jazz Dispensary: The Golden Hour (coloured) (0888072618411) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Jazz Dispensary: The Golden Hour (coloured) (0888072618411) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Jazz Dispensary: The Golden Hour (coloured) (0888072618411) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Jazz Dispensary: The Golden Hour (coloured) (0888072618411) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Dispensary: The Golden Hour
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Jazz Dispensary: The Golden Hour (coloured) (0888072618411) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Jazz Dispensary: The Golden Hour (coloured) (0888072618411) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Jazz Dispensary: The Golden Hour (coloured) (0888072618411) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Jazz Dispensary: The Golden Hour (coloured) (0888072618411) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Jazz Dispensary: The Golden Hour (coloured) (0888072618411) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Jazz Dispensary: The Golden Hour (coloured) (0888072618411) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706966
Доставка в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Jazz Dispensary: The Golden Hour (coloured) (0888072618411) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072618411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Dispensary: The Golden Hour
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hampton Hawes–Web, Johnny "Hammond" Smith*–Soul Talk - 1970, Sonny Rollins– kleus, Nat Adderley–Fortune's Child, Gene Ammons–Cantaro Vince Guaraldi–Little Birdie, Chico Hamilton–Gengis, Catalyst (4)–Suite For Albeniz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Jazz Dispensary
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Jazz Dispensary: The Golden Hour (coloured) (0888072618411) виниловая пластинка

Компиляционный альбом, который включает в себя выбор треков от различных джазовых исполнителей, собранных для создания определённого настроения или атмосферы. Серия Jazz Dispensary известна своим акцентом на редкие и классические джазовые записи, часто подчеркивающие более фанк и соул стороны жанра.

Отзывы о товаре Various Artists - Jazz Dispensary: The Golden Hour (coloured) (0888072618411) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072618411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jazz Dispensary: The Golden Hour
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hampton Hawes–Web, Johnny "Hammond" Smith*–Soul Talk - 1970, Sonny Rollins– kleus, Nat Adderley–Fortune's Child, Gene Ammons–Cantaro Vince Guaraldi–Little Birdie, Chico Hamilton–Gengis, Catalyst (4)–Suite For Albeniz
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Jazz Dispensary
Страна производитель
США
Описание
Компиляционный альбом, который включает в себя выбор треков от различных джазовых исполнителей, собранных для создания определённого настроения или атмосферы. Серия Jazz Dispensary известна своим акцентом на редкие и классические джазовые записи, часто подчеркивающие более фанк и соул стороны жанра.
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Доставка
Отзывы


Various Artists - Jazz Dispensary: The Golden Hour (coloured) (0888072618411) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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