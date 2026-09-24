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Gerry Mulligan; Thelonious Monk - Mulligan Meets Monk (0888072666948) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gerry Mulligan; Thelonious Monk - Mulligan Meets Monk (0888072666948) виниловая пластинка

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Gerry Mulligan; Thelonious Monk - Mulligan Meets Monk (0888072666948) виниловая пластинка - фото 1
Gerry Mulligan; Thelonious Monk - Mulligan Meets Monk (0888072666948) виниловая пластинка - фото 2
Gerry Mulligan; Thelonious Monk - Mulligan Meets Monk (0888072666948) виниловая пластинка - фото 3
Gerry Mulligan; Thelonious Monk - Mulligan Meets Monk (0888072666948) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gerry Mulligan, Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Mulligan Meets Monk
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gerry Mulligan; Thelonious Monk - Mulligan Meets Monk (0888072666948) виниловая пластинка - фото 1
  • Gerry Mulligan; Thelonious Monk - Mulligan Meets Monk (0888072666948) виниловая пластинка - фото 2
  • Gerry Mulligan; Thelonious Monk - Mulligan Meets Monk (0888072666948) виниловая пластинка - фото 3
  • Gerry Mulligan; Thelonious Monk - Mulligan Meets Monk (0888072666948) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706963
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Gerry Mulligan; Thelonious Monk - Mulligan Meets Monk (0888072666948) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072666948]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gerry Mulligan, Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Mulligan Meets Monk
Жанр
Jazz
Трек-лист
Round Midnight, Rhythm-A-Ning, Sweet And Lovely, Decidedly, Straight, No Chaser I Mean You
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gerry Mulligan; Thelonious Monk - Mulligan Meets Monk (0888072666948) виниловая пластинка

Выпущенный эксклюзивно для Record Store Day 2025, редкий моно-микс классического альбома Mulligan Meets Monk, изначально выпущенного в 1957 году на Riverside Records. Полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI). tip-on конверт.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Gerry Mulligan; Thelonious Monk - Mulligan Meets Monk (0888072666948) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Craft Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Craft Recordings
Barcode
[0888072666948]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Gerry Mulligan, Thelonious Monk
Альбом (сингл)
Mulligan Meets Monk
Жанр
Jazz
Трек-лист
Round Midnight, Rhythm-A-Ning, Sweet And Lovely, Decidedly, Straight, No Chaser I Mean You
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Выпущенный эксклюзивно для Record Store Day 2025, редкий моно-микс классического альбома Mulligan Meets Monk, изначально выпущенного в 1957 году на Riverside Records. Полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI). tip-on конверт.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gerry Mulligan; Thelonious Monk - Mulligan Meets Monk (0888072666948) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4780 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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