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Ben Webster - At The Renaissance (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453647) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ben Webster - At The Renaissance (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453647) виниловая пластинка

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Ben Webster - At The Renaissance (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453647) виниловая пластинка - фото 1
Ben Webster - At The Renaissance (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453647) виниловая пластинка - фото 2
Ben Webster - At The Renaissance (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453647) виниловая пластинка - фото 3
Ben Webster - At The Renaissance (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453647) виниловая пластинка - фото 4
Ben Webster - At The Renaissance (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453647) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ben Webster
Альбом (сингл)
At The Renaissance
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ben Webster - At The Renaissance (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453647) виниловая пластинка - фото 1
  • Ben Webster - At The Renaissance (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453647) виниловая пластинка - фото 2
  • Ben Webster - At The Renaissance (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453647) виниловая пластинка - фото 3
  • Ben Webster - At The Renaissance (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453647) виниловая пластинка - фото 4
  • Ben Webster - At The Renaissance (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453647) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706957
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ben Webster - At The Renaissance (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453647) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072453647]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ben Webster
Альбом (сингл)
At The Renaissance
Жанр
Jazz
Трек-лист
Georgia On My Mind, Caravan, Renaissance Blues, Ole Miss Blues, What Is This Thing Called Love Stardust
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Contemporary Records Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ben Webster - At The Renaissance (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453647) виниловая пластинка

Альбом, записанный знаменитым американским тенор-саксофонистом Беном Уэбстером. Альбом был выпущен в 1961 году и стал одним из значимых записей в его карьере.

Отзывы о товаре Ben Webster - At The Renaissance (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453647) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072453647]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ben Webster
Альбом (сингл)
At The Renaissance
Жанр
Jazz
Трек-лист
Georgia On My Mind, Caravan, Renaissance Blues, Ole Miss Blues, What Is This Thing Called Love Stardust
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Contemporary Records Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Альбом, записанный знаменитым американским тенор-саксофонистом Беном Уэбстером. Альбом был выпущен в 1961 году и стал одним из значимых записей в его карьере.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ben Webster - At The Renaissance (Analogue, Acoustic Sounds) (0888072453647) виниловая пластинка – стоимость товара 5940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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