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Joe Pass - Virtuoso (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joe Pass - Virtuoso (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655911) виниловая пластинка

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Joe Pass - Virtuoso (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655911) виниловая пластинка - фото 1
Joe Pass - Virtuoso (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655911) виниловая пластинка - фото 2
Joe Pass - Virtuoso (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655911) виниловая пластинка - фото 3
Joe Pass - Virtuoso (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655911) виниловая пластинка - фото 4
Joe Pass - Virtuoso (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655911) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Pass
Альбом (сингл)
Virtuoso
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Pass - Virtuoso (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655911) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Pass - Virtuoso (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655911) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Pass - Virtuoso (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655911) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Pass - Virtuoso (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655911) виниловая пластинка - фото 4
  • Joe Pass - Virtuoso (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655911) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706955
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Joe Pass - Virtuoso (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655911) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072655911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Pass
Альбом (сингл)
Virtuoso
Жанр
Jazz
Трек-лист
Night And Day, Stella By Starlight, Heres That Rainy Day, My Old Flame, How High The Moon Cherokee, Sweet Lorraine, Have You Met Miss Jonesx, Round Midnight, All The Things You Are, Blues For Alican, The Songs Is You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics – CR00849
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Pass - Virtuoso (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655911) виниловая пластинка

Легендарный альбом гитариста Джо Пэса, выпущенный в 1970 году. Этот альбом стал знаковым в мире джаза и считается одним из лучших примеров соло-гитары. На Virtuoso Джо Пасс демонстрирует свое мастерство в игре на гитаре, сочетая элементы джаза, бразильской музыки и классической гитары.

Отзывы о товаре Joe Pass - Virtuoso (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655911) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072655911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Pass
Альбом (сингл)
Virtuoso
Жанр
Jazz
Трек-лист
Night And Day, Stella By Starlight, Heres That Rainy Day, My Old Flame, How High The Moon Cherokee, Sweet Lorraine, Have You Met Miss Jonesx, Round Midnight, All The Things You Are, Blues For Alican, The Songs Is You
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics – CR00849
Страна производитель
США
Страна производства
США
Описание
Легендарный альбом гитариста Джо Пэса, выпущенный в 1970 году. Этот альбом стал знаковым в мире джаза и считается одним из лучших примеров соло-гитары. На Virtuoso Джо Пасс демонстрирует свое мастерство в игре на гитаре, сочетая элементы джаза, бразильской музыки и классической гитары.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Pass - Virtuoso (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072655911) виниловая пластинка – стоимость товара 5940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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