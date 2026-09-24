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Adriano Celentano - C'E' Sempre Un Motivo (0602475640981) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Adriano Celentano - C'E' Sempre Un Motivo (0602475640981) виниловая пластинка

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Adriano Celentano - C&#039;E&#039; Sempre Un Motivo (0602475640981) виниловая пластинка - фото 1
Adriano Celentano - C&#039;E&#039; Sempre Un Motivo (0602475640981) виниловая пластинка - фото 2
Adriano Celentano - C&#039;E&#039; Sempre Un Motivo (0602475640981) виниловая пластинка - фото 3
Adriano Celentano - C&#039;E&#039; Sempre Un Motivo (0602475640981) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
C'E' Sempre Un Motivo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Adriano Celentano - C&#039;E&#039; Sempre Un Motivo (0602475640981) виниловая пластинка - фото 1
  • Adriano Celentano - C&#039;E&#039; Sempre Un Motivo (0602475640981) виниловая пластинка - фото 2
  • Adriano Celentano - C&#039;E&#039; Sempre Un Motivo (0602475640981) виниловая пластинка - фото 3
  • Adriano Celentano - C&#039;E&#039; Sempre Un Motivo (0602475640981) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706936
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Adriano Celentano - C'E' Sempre Un Motivo (0602475640981) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Clan Celentano
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clan Celentano
Barcode
[0602475640981]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
C'E' Sempre Un Motivo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ancora Vivo, Mar? Mar?, C'? Sempre Un Motivo, Valeva La Pena, Lunfardia Verit? Da Marciapiede, Quel Casinha (Il Ragazzo Della Via Gluck), L'Ultima Donna Che Amo, In Quale Vita, Proibito, Vengo Dal Jazz (Bensonhurst Blues)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Adriano Celentano - C'E' Sempre Un Motivo (0602475640981) виниловая пластинка

35-й студийный альбом Адриано Челентано, выпущенный в 2004 году. Альбом стал одним из самых любимых публикой и имел необычайный коммерческий успех, получив бриллиантовый статус. Издание на 180 г виниле. Написанный в тесном сотрудничестве с Моголом и Джанни Беллой, который написал большинство песен, альбом C? Sempre Un Motivo свидетельствует о большой любви Челентано к музыке со всего мира благодаря нескольким экспедициям в ранее неизведанные звуковые территории, таким как дуэт с Сезарией Эворой для версии Il Ragazzo Della Via Gluck на языке кабо-верде и Vengo Dal Jazz, кавер-версии классики Арти Каплана.

Отзывы о товаре Adriano Celentano - C'E' Sempre Un Motivo (0602475640981) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Clan Celentano
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Clan Celentano
Barcode
[0602475640981]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Adriano Celentano
Альбом (сингл)
C'E' Sempre Un Motivo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ancora Vivo, Mar? Mar?, C'? Sempre Un Motivo, Valeva La Pena, Lunfardia Verit? Da Marciapiede, Quel Casinha (Il Ragazzo Della Via Gluck), L'Ultima Donna Che Amo, In Quale Vita, Proibito, Vengo Dal Jazz (Bensonhurst Blues)
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
35-й студийный альбом Адриано Челентано, выпущенный в 2004 году. Альбом стал одним из самых любимых публикой и имел необычайный коммерческий успех, получив бриллиантовый статус. Издание на 180 г виниле. Написанный в тесном сотрудничестве с Моголом и Джанни Беллой, который написал большинство песен, альбом C? Sempre Un Motivo свидетельствует о большой любви Челентано к музыке со всего мира благодаря нескольким экспедициям в ранее неизведанные звуковые территории, таким как дуэт с Сезарией Эворой для версии Il Ragazzo Della Via Gluck на языке кабо-верде и Vengo Dal Jazz, кавер-версии классики Арти Каплана.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Adriano Celentano - C'E' Sempre Un Motivo (0602475640981) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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