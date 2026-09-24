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Edge Of Sanity - Elegy: Chapter I (0198028331616) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Edge Of Sanity - Elegy: Chapter I (0198028331616) виниловая пластинка

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Edge Of Sanity - Elegy: Chapter I (0198028331616) виниловая пластинка - фото 1
Edge Of Sanity - Elegy: Chapter I (0198028331616) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Edge Of Sanity
Альбом (сингл)
Elegy: Chapter I
Жанр
Зарубежный Death Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Edge Of Sanity - Elegy: Chapter I (0198028331616) виниловая пластинка - фото 1
  • Edge Of Sanity - Elegy: Chapter I (0198028331616) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706931
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Edge Of Sanity - Elegy: Chapter I (0198028331616) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028331616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Edge Of Sanity
Альбом (сингл)
Elegy: Chapter I
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
The Return To Consciousness, Human Aberration, Pernicious Anguish, Incipience To The Butchery, Disrupting The Inhabitants, The Gathering, A Curfew For The Damned, Everlasting, Decepted By The Cross, The Day Of Maturity, Beyond The Unknown, Immortal Souls, Decepted By The Cross, Maze Of Existence, Beyond The Unknown, The Day Of Maturity, Immortal Souls, Serenade For The Dead, The Dead, Angel Of Distress, Impulsive Necroplasma, When All Is Said, The Departure
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Edge Of Sanity - Elegy: Chapter I (0198028331616) виниловая пластинка

Компиляция демозаписей шведской прогрессивной дэт-метал группы Edge of Sanity. Группа была основана в 1989 году и стала известна благодаря своему уникальному стилю, который сочетает элементы дэт-метала с мелодичными и прогрессивными элементами.

Отзывы о товаре Edge Of Sanity - Elegy: Chapter I (0198028331616) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Century Media
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Century Media
Barcode
[0198028331616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Edge Of Sanity
Альбом (сингл)
Elegy: Chapter I
Жанр
Зарубежный Death Metal
Трек-лист
The Return To Consciousness, Human Aberration, Pernicious Anguish, Incipience To The Butchery, Disrupting The Inhabitants, The Gathering, A Curfew For The Damned, Everlasting, Decepted By The Cross, The Day Of Maturity, Beyond The Unknown, Immortal Souls, Decepted By The Cross, Maze Of Existence, Beyond The Unknown, The Day Of Maturity, Immortal Souls, Serenade For The Dead, The Dead, Angel Of Distress, Impulsive Necroplasma, When All Is Said, The Departure
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Компиляция демозаписей шведской прогрессивной дэт-метал группы Edge of Sanity. Группа была основана в 1989 году и стала известна благодаря своему уникальному стилю, который сочетает элементы дэт-метала с мелодичными и прогрессивными элементами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Edge Of Sanity - Elegy: Chapter I (0198028331616) виниловая пластинка - по цене 5820 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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