Paul McCartney - Venus And Mars (Half Speed) (0602465920666) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Venus And Mars
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 706927
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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602465920666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Venus And Mars
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Venus And Mars, Rock Show, Love In Song, You Gave Me The Answer, Magneto And Titanium Man Letting Go, Venus And Mars (Reprise), Spirits Of Ancient Egypt, Medicine Jar, Call Me Back Again, Listen To What The Man Said, Treat Her Gently - Lonely Old People, Crossroads
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Paul McCartney - Venus And Mars (Half Speed) (0602465920666) виниловая пластинка
Переиздание в честь 50-летия альбома Пола Маккартни и группы Wings Venus and Mars. Издание на виниле, Half-Speed Master, два постера, гейтфолд. Это специальное юбилейное виниловое издание было нарезано на половинной скорости, Майлз Шоуэлл перенес оригинальные мастер-ленты 1975 года в высоком разрешении в легендарной студии Abbey Road. Выпуск представляет собой тщательное воспроизведение оригинального британского тиража с репродукциями оригинальной круглой наклейки Venus and Mars Are Alright Tonight и наклейки-закладки Comparative Sizes of Sun and Planets, а также поставляется с двумя постерами с фотографиями Обри Пауэлла и Сильвии де Сваан. Легендарная обложка альбома Hipgnosis была тщательно воссоздана и представлена ??в гейтфолде.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602465920666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
Venus And Mars
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Venus And Mars, Rock Show, Love In Song, You Gave Me The Answer, Magneto And Titanium Man Letting Go, Venus And Mars (Reprise), Spirits Of Ancient Egypt, Medicine Jar, Call Me Back Again, Listen To What The Man Said, Treat Her Gently - Lonely Old People, Crossroads
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Переиздание в честь 50-летия альбома Пола Маккартни и группы Wings Venus and Mars. Издание на виниле, Half-Speed Master, два постера, гейтфолд. Это специальное юбилейное виниловое издание было нарезано на половинной скорости, Майлз Шоуэлл перенес оригинальные мастер-ленты 1975 года в высоком разрешении в легендарной студии Abbey Road. Выпуск представляет собой тщательное воспроизведение оригинального британского тиража с репродукциями оригинальной круглой наклейки Venus and Mars Are Alright Tonight и наклейки-закладки Comparative Sizes of Sun and Planets, а также поставляется с двумя постерами с фотографиями Обри Пауэлла и Сильвии де Сваан. Легендарная обложка альбома Hipgnosis была тщательно воссоздана и представлена ??в гейтфолде.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Paul McCartney - Venus And Mars (Half Speed) (0602465920666) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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