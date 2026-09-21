The Beach Boys - Pet Sounds (coloured) (0602458662498) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Beach Boys
Альбом (сингл)
Pet Sounds
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706924
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602458662498]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Beach Boys
Альбом (сингл)
Pet Sounds
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Wouldnt It Be Nice, You Still Believe In Me, Thats Not Me, Dont Talk (Put Your Head On My Shoulder), Im Waiting For The Day Lets Go Away For Awhile, Sloop John B, God Only Knows, I Know Theres An Answer, Here Today, I Just Wasnt Made For These Times, Pet Sounds, Caroline No
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Beach Boys - Pet Sounds (coloured) (0602458662498) виниловая пластинка
Погрузитесь в атмосферу лета и волшебства с виниловой пластинкой Pet Sounds от Beach Boys. Этот цветной винил на 1LP раскроет перед вами мир мелодий и эмоций, словно путешествие по берегу океана в сопровождении музыки. Почувствуйте, как каждая нота наполняет вас радостью и ностальгией за яркими моментами лета. Готовы купить эту виниловую пластинку и привнести в свою жизнь звуки исключительного творчества Beach Boysx
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 470 руб.1118 руб. в СплитSkaters - Manhattan (0093624939818) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитSia - This Is Acting (coloured) (0888751805514) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитDepeche Mode - Songs Of Faith And Devotion (0889853370412) винил...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитIggy Pop, Zombie Birdhouse (0602577438547) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитRobbie Williams - I've Been Expecting You (0602435503981) винило...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в Сплит0602435652917, GoGo Penguin, GGP/RMX виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитNazareth - Move Me (Red) (4050538801354) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитNazareth - Rampant (Blue) (4050538801422) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитBlack Sabbath - Sabbath Bloody Sabbath (5414939920820) виниловая...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитBlack Sabbath - Vol.4 (5414939920813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитEmigrate - The Persistence Of Memory (0194399383513) виниловая п...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитReturn To Forever - Romantic Warrior (8713748982904) виниловая п...
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602458662498]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Beach Boys
Альбом (сингл)
Pet Sounds
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Wouldnt It Be Nice, You Still Believe In Me, Thats Not Me, Dont Talk (Put Your Head On My Shoulder), Im Waiting For The Day Lets Go Away For Awhile, Sloop John B, God Only Knows, I Know Theres An Answer, Here Today, I Just Wasnt Made For These Times, Pet Sounds, Caroline No
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Погрузитесь в атмосферу лета и волшебства с виниловой пластинкой Pet Sounds от Beach Boys. Этот цветной винил на 1LP раскроет перед вами мир мелодий и эмоций, словно путешествие по берегу океана в сопровождении музыки. Почувствуйте, как каждая нота наполняет вас радостью и ностальгией за яркими моментами лета. Готовы купить эту виниловую пластинку и привнести в свою жизнь звуки исключительного творчества Beach Boysx
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
The Beach Boys - Pet Sounds (coloured) (0602458662498) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Beach Boys - Pet Sounds (coloured) (0602458662498) виниловая пластинка