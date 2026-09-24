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Archie Shepp - Live In Antibes (coloured) (3700477838249) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Archie Shepp - Live In Antibes (coloured) (3700477838249) виниловая пластинка

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Archie Shepp - Live In Antibes (coloured) (3700477838249) виниловая пластинка - фото 1
Archie Shepp - Live In Antibes (coloured) (3700477838249) виниловая пластинка - фото 2
Archie Shepp - Live In Antibes (coloured) (3700477838249) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
Live In Antibes
Жанр
Jazz
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Archie Shepp - Live In Antibes (coloured) (3700477838249) виниловая пластинка - фото 1
  • Archie Shepp - Live In Antibes (coloured) (3700477838249) виниловая пластинка - фото 2
  • Archie Shepp - Live In Antibes (coloured) (3700477838249) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706922
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Archie Shepp - Live In Antibes (coloured) (3700477838249) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
btf.it
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BTF Media
Barcode
[3700477838249]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
Live In Antibes
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Early Bird (Part 1), The Early Bird (Part 2), Huru (Part 1), Huru (Part 2)
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Actuel – 77
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Archie Shepp - Live In Antibes (coloured) (3700477838249) виниловая пластинка

Альбом, записанный саксофонистом Арчи Шеппом и его ансамблем Full Moon Ensemble. Он был выпущен в 1972 году и стал значимой частью джазовой истории, представляя собой живое выступление с энергичной и экспрессивной музыкой. Альбом включает в себя сочетание свободной импровизации, афроамериканских музыкальных традиций и элементов авангардного джаза. Шепп, известный своим уникальным стилем игры на саксофоне и глубокими социальными и политическими темами в своей музыке, создает мощную атмосферу на этом концерте.

Отзывы о товаре Archie Shepp - Live In Antibes (coloured) (3700477838249) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
btf.it
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BTF Media
Barcode
[3700477838249]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
Live In Antibes
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Early Bird (Part 1), The Early Bird (Part 2), Huru (Part 1), Huru (Part 2)
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Actuel – 77
Страна производитель
Италия
Описание
Альбом, записанный саксофонистом Арчи Шеппом и его ансамблем Full Moon Ensemble. Он был выпущен в 1972 году и стал значимой частью джазовой истории, представляя собой живое выступление с энергичной и экспрессивной музыкой. Альбом включает в себя сочетание свободной импровизации, афроамериканских музыкальных традиций и элементов авангардного джаза. Шепп, известный своим уникальным стилем игры на саксофоне и глубокими социальными и политическими темами в своей музыке, создает мощную атмосферу на этом концерте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Archie Shepp - Live In Antibes (coloured) (3700477838249) виниловая пластинка - купить по цене 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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