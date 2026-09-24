OST - A Come Andromeda (Mario Migliardi) (coloured) (8016158026146) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - A Come Andromeda (Mario Migliardi) (coloured) (8016158026146) виниловая пластинка
Саундтрек Марио Мильярди к научно-фантастическому мини-сериалу «A come Andromeda». Издание к RSD 2025 на прозрачном кислотно-зеленом виниле с вкладышем 30x30 см. Слушая этот альбом, погружаешься в научно-фантастическое измерение экспериментальных звуков, которые временами галлюцинаторны, временами спокойны и тональны. «Tema di Andromeda», главная тема с кристальным голосом Эдды ДеллОрсо, с его барочным колоритом и современной аранжировкой с искажёнными электрогитарами и ритмами, имела огромный радио- и дискографический успех на волне огромной популярности телесериала. «Lespiagge di Durness» La Spiaggia Di Durness — романтическая и ритмичная струнная пьеса, почти балет, как те, что типичны для великих старых итальянских телешоу. оригинальная сессия в моно, за исключением одиночных и диссонирующих треков (A3, A4), которые были смикшированы в стерео. Эту партитуру характеризуют захватывающие звуковые ландшафты, чередующиеся между оркестровыми партиями и электронной музыкой.
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