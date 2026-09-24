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Various Artists - Moments (The Montreux Years) (coloured) (4099964140552) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Moments (The Montreux Years) (coloured) (4099964140552) виниловая пластинка

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Various Artists - Moments (The Montreux Years) (coloured) (4099964140552) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Moments (The Montreux Years) (coloured) (4099964140552) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Moments (The Montreux Years) (coloured) (4099964140552) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Moments
Жанр
Jazz, Soul
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Moments (The Montreux Years) (coloured) (4099964140552) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Moments (The Montreux Years) (coloured) (4099964140552) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Moments (The Montreux Years) (coloured) (4099964140552) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706919
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Various Artists - Moments (The Montreux Years) (coloured) (4099964140552) виниловая пластинка
4 200 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964140552]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Moments
Жанр
Jazz, Soul
Трек-лист
Etta James–I Just Want To Make Love To You, Nina Simone–Mississipi Goddam, Muddy Waters–The Blues Had A Baby And They Named It Rock'N'RollBaby, Marianne Faithfull–Come And Stay With Me, Dr. John–Tiptina McCoy Tyner–Have You Met Miss Jonesx, Chick Corea & The Bavarian Chamber Philharmonic Orchestra*–Australia (Continents Pt. 3), Michel Petrucciani Sextet–Home, Modern Jazz Quartet*–The Martyr, John McLaughlin With The Free Spirits–One Night Stand
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Montreux Years
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Moments (The Montreux Years) (coloured) (4099964140552) виниловая пластинка

Сборник живых записей, который включает выступления различных артистов на знаменитом фестивале Montreux Jazz Festival, проходящем в Швейцарии. Этот фестиваль был основан в 1967 году и стал одним из самых известных музыкальных событий в мире, привлекая множество известных музыкантов и групп.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Various Artists - Moments (The Montreux Years) (coloured) (4099964140552) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964140552]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Moments
Жанр
Jazz, Soul
Трек-лист
Etta James–I Just Want To Make Love To You, Nina Simone–Mississipi Goddam, Muddy Waters–The Blues Had A Baby And They Named It Rock'N'RollBaby, Marianne Faithfull–Come And Stay With Me, Dr. John–Tiptina McCoy Tyner–Have You Met Miss Jonesx, Chick Corea & The Bavarian Chamber Philharmonic Orchestra*–Australia (Continents Pt. 3), Michel Petrucciani Sextet–Home, Modern Jazz Quartet*–The Martyr, John McLaughlin With The Free Spirits–One Night Stand
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Montreux Years
Страна производитель
Германия
Описание
Сборник живых записей, который включает выступления различных артистов на знаменитом фестивале Montreux Jazz Festival, проходящем в Швейцарии. Этот фестиваль был основан в 1967 году и стал одним из самых известных музыкальных событий в мире, привлекая множество известных музыкантов и групп.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Various Artists - Moments (The Montreux Years) (coloured) (4099964140552) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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