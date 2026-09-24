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Thompson Twins - Into The Gap Live (4099964140477) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thompson Twins - Into The Gap Live (4099964140477) виниловая пластинка

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Thompson Twins - Into The Gap Live (4099964140477) виниловая пластинка - фото 1
Thompson Twins - Into The Gap Live (4099964140477) виниловая пластинка - фото 2
Thompson Twins - Into The Gap Live (4099964140477) виниловая пластинка - фото 3
Thompson Twins - Into The Gap Live (4099964140477) виниловая пластинка - фото 4
Thompson Twins - Into The Gap Live (4099964140477) виниловая пластинка - фото 5
Thompson Twins - Into The Gap Live (4099964140477) виниловая пластинка - фото 6
Thompson Twins - Into The Gap Live (4099964140477) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thompson Twins
Альбом (сингл)
Into The Gap Live
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Thompson Twins - Into The Gap Live (4099964140477) виниловая пластинка - фото 1
  • Thompson Twins - Into The Gap Live (4099964140477) виниловая пластинка - фото 2
  • Thompson Twins - Into The Gap Live (4099964140477) виниловая пластинка - фото 3
  • Thompson Twins - Into The Gap Live (4099964140477) виниловая пластинка - фото 4
  • Thompson Twins - Into The Gap Live (4099964140477) виниловая пластинка - фото 5
  • Thompson Twins - Into The Gap Live (4099964140477) виниловая пластинка - фото 6
  • Thompson Twins - Into The Gap Live (4099964140477) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706917
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Thompson Twins - Into The Gap Live (4099964140477) виниловая пластинка
6 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964140477]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thompson Twins
Альбом (сингл)
Into The Gap Live
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Intro, The Gap, Day After Day, Judy Do, Watching You Take Me Up, Hold Me Now, No Peace For The Wicked, Sister Of Mercy, In The Name Of Love, Lies, Doctor! Doctor!, Kamikaze, Love On Your Side
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thompson Twins - Into The Gap Live (4099964140477) виниловая пластинка

Концертный альбом британской синти-поп группы Thompson Twins, выпущенный в 1985 году. Альбом был записан во время тура группы в поддержку их успешного студийного альбома Into the Gap.

Отзывы о товаре Thompson Twins - Into The Gap Live (4099964140477) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964140477]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thompson Twins
Альбом (сингл)
Into The Gap Live
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Intro, The Gap, Day After Day, Judy Do, Watching You Take Me Up, Hold Me Now, No Peace For The Wicked, Sister Of Mercy, In The Name Of Love, Lies, Doctor! Doctor!, Kamikaze, Love On Your Side
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Концертный альбом британской синти-поп группы Thompson Twins, выпущенный в 1985 году. Альбом был записан во время тура группы в поддержку их успешного студийного альбома Into the Gap.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thompson Twins - Into The Gap Live (4099964140477) виниловая пластинка - по цене 6400 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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