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Dudu Tassa - Dudu Tassa & The Kuwaitis (4050538977189) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dudu Tassa - Dudu Tassa & The Kuwaitis (4050538977189) виниловая пластинка

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Dudu Tassa - Dudu Tassa &amp; The Kuwaitis (4050538977189) виниловая пластинка - фото 1
Dudu Tassa - Dudu Tassa &amp; The Kuwaitis (4050538977189) виниловая пластинка - фото 2
Dudu Tassa - Dudu Tassa &amp; The Kuwaitis (4050538977189) виниловая пластинка - фото 3
Dudu Tassa - Dudu Tassa &amp; The Kuwaitis (4050538977189) виниловая пластинка - фото 4
Dudu Tassa - Dudu Tassa &amp; The Kuwaitis (4050538977189) виниловая пластинка - фото 5
Dudu Tassa - Dudu Tassa &amp; The Kuwaitis (4050538977189) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dudu Tassa
Альбом (сингл)
Dudu Tassa & The Kuwaitis
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dudu Tassa - Dudu Tassa &amp; The Kuwaitis (4050538977189) виниловая пластинка - фото 1
  • Dudu Tassa - Dudu Tassa &amp; The Kuwaitis (4050538977189) виниловая пластинка - фото 2
  • Dudu Tassa - Dudu Tassa &amp; The Kuwaitis (4050538977189) виниловая пластинка - фото 3
  • Dudu Tassa - Dudu Tassa &amp; The Kuwaitis (4050538977189) виниловая пластинка - фото 4
  • Dudu Tassa - Dudu Tassa &amp; The Kuwaitis (4050538977189) виниловая пластинка - фото 5
  • Dudu Tassa - Dudu Tassa &amp; The Kuwaitis (4050538977189) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706916
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dudu Tassa - Dudu Tassa & The Kuwaitis (4050538977189) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4050538977189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dudu Tassa
Альбом (сингл)
Dudu Tassa & The Kuwaitis
Жанр
Кантри
Трек-лист
Dalina, Ruchi Tlifat, Ya Nabat Al-Rehan, Eshrab Kasak Withana, La Trib Ani Utruch Tadini, Wein Ya Galeb, Samaai Lami, Walla Ajabni Jamalak, Wen Raich Wen, Eshrab Kasak Withana (Live), Malek-El-Gharam
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dudu Tassa - Dudu Tassa & The Kuwaitis (4050538977189) виниловая пластинка

Альбом включает в себя как оригинальные композиции, так и переработанные версии классических арабских песен, которые были популярны среди кураторов и музыкантов в Кувейте. Дуду Tassa использует традиционные инструменты и мелодии, придавая им современное звучание. Это создает уникальную атмосферу, которая привлекает широкий круг слушателей.

Отзывы о товаре Dudu Tassa - Dudu Tassa & The Kuwaitis (4050538977189) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4050538977189]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dudu Tassa
Альбом (сингл)
Dudu Tassa & The Kuwaitis
Жанр
Кантри
Трек-лист
Dalina, Ruchi Tlifat, Ya Nabat Al-Rehan, Eshrab Kasak Withana, La Trib Ani Utruch Tadini, Wein Ya Galeb, Samaai Lami, Walla Ajabni Jamalak, Wen Raich Wen, Eshrab Kasak Withana (Live), Malek-El-Gharam
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Альбом включает в себя как оригинальные композиции, так и переработанные версии классических арабских песен, которые были популярны среди кураторов и музыкантов в Кувейте. Дуду Tassa использует традиционные инструменты и мелодии, придавая им современное звучание. Это создает уникальную атмосферу, которая привлекает широкий круг слушателей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dudu Tassa - Dudu Tassa & The Kuwaitis (4050538977189) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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