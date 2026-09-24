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Joe Strummer; The Mescaleros - Rock Art & The X-Ray Style (4099964034141) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joe Strummer; The Mescaleros - Rock Art & The X-Ray Style (4099964034141) виниловая пластинка

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Joe Strummer; The Mescaleros - Rock Art &amp; The X-Ray Style (4099964034141) виниловая пластинка - фото 1
Joe Strummer; The Mescaleros - Rock Art &amp; The X-Ray Style (4099964034141) виниловая пластинка - фото 2
Joe Strummer; The Mescaleros - Rock Art &amp; The X-Ray Style (4099964034141) виниловая пластинка - фото 3
Joe Strummer; The Mescaleros - Rock Art &amp; The X-Ray Style (4099964034141) виниловая пластинка - фото 4
Joe Strummer; The Mescaleros - Rock Art &amp; The X-Ray Style (4099964034141) виниловая пластинка - фото 5
Joe Strummer; The Mescaleros - Rock Art &amp; The X-Ray Style (4099964034141) виниловая пластинка - фото 6
Joe Strummer; The Mescaleros - Rock Art &amp; The X-Ray Style (4099964034141) виниловая пластинка - фото 7
Joe Strummer; The Mescaleros - Rock Art &amp; The X-Ray Style (4099964034141) виниловая пластинка - фото 8
Joe Strummer; The Mescaleros - Rock Art &amp; The X-Ray Style (4099964034141) виниловая пластинка - фото 9
Joe Strummer; The Mescaleros - Rock Art &amp; The X-Ray Style (4099964034141) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Strummer, The Mescaleros
Альбом (сингл)
Rock Art & The X-Ray Style
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Strummer; The Mescaleros - Rock Art &amp; The X-Ray Style (4099964034141) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Strummer; The Mescaleros - Rock Art &amp; The X-Ray Style (4099964034141) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Strummer; The Mescaleros - Rock Art &amp; The X-Ray Style (4099964034141) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Strummer; The Mescaleros - Rock Art &amp; The X-Ray Style (4099964034141) виниловая пластинка - фото 4
  • Joe Strummer; The Mescaleros - Rock Art &amp; The X-Ray Style (4099964034141) виниловая пластинка - фото 5
  • Joe Strummer; The Mescaleros - Rock Art &amp; The X-Ray Style (4099964034141) виниловая пластинка - фото 6
  • Joe Strummer; The Mescaleros - Rock Art &amp; The X-Ray Style (4099964034141) виниловая пластинка - фото 7
  • Joe Strummer; The Mescaleros - Rock Art &amp; The X-Ray Style (4099964034141) виниловая пластинка - фото 8
  • Joe Strummer; The Mescaleros - Rock Art &amp; The X-Ray Style (4099964034141) виниловая пластинка - фото 9
  • Joe Strummer; The Mescaleros - Rock Art &amp; The X-Ray Style (4099964034141) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706914
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Joe Strummer; The Mescaleros - Rock Art & The X-Ray Style (4099964034141) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964034141]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Strummer, The Mescaleros
Альбом (сингл)
Rock Art & The X-Ray Style
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Tony Adams, Sandpaper Blues, X-Ray Style, Techno D-Day, The Road to Rock N Roll Diggin the, Nitcomb, Forbidden City, Yalla Yalla, Willesden to Cricklewood
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Strummer; The Mescaleros - Rock Art & The X-Ray Style (4099964034141) виниловая пластинка

Переиздание альбома Джо Страммера и группы The Mescaleros, выпущенное в честь 25-летия оригинального релиза. Этот альбом стал важной вехой в карьере Страммера после его работы с The Clash и отражает его уникальный стиль и музыкальные эксперименты.

Отзывы о товаре Joe Strummer; The Mescaleros - Rock Art & The X-Ray Style (4099964034141) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964034141]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joe Strummer, The Mescaleros
Альбом (сингл)
Rock Art & The X-Ray Style
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Tony Adams, Sandpaper Blues, X-Ray Style, Techno D-Day, The Road to Rock N Roll Diggin the, Nitcomb, Forbidden City, Yalla Yalla, Willesden to Cricklewood
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Переиздание альбома Джо Страммера и группы The Mescaleros, выпущенное в честь 25-летия оригинального релиза. Этот альбом стал важной вехой в карьере Страммера после его работы с The Clash и отражает его уникальный стиль и музыкальные эксперименты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Strummer; The Mescaleros - Rock Art & The X-Ray Style (4099964034141) виниловая пластинка - по цене 5470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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