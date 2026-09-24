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Johnny Marr - Look Out Live! (coloured) (4099964142877) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Johnny Marr - Look Out Live! (coloured) (4099964142877) виниловая пластинка

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Johnny Marr - Look Out Live! (coloured) (4099964142877) виниловая пластинка - фото 1
Johnny Marr - Look Out Live! (coloured) (4099964142877) виниловая пластинка - фото 2
Johnny Marr - Look Out Live! (coloured) (4099964142877) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Johnny Marr
Альбом (сингл)
Look Out Live!
Жанр
Indie Rock
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Johnny Marr - Look Out Live! (coloured) (4099964142877) виниловая пластинка - фото 1
  • Johnny Marr - Look Out Live! (coloured) (4099964142877) виниловая пластинка - фото 2
  • Johnny Marr - Look Out Live! (coloured) (4099964142877) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706907
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Johnny Marr - Look Out Live! (coloured) (4099964142877) виниловая пластинка
6 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964142877]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Johnny Marr
Альбом (сингл)
Look Out Live!
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Sensory Street, Panic, Generate! Generate!, Spirit Power And Soul, This Charming Man Somewhere, Walk Into The Sea, The Answer, Please, Please, Please, Let Me Get What I Want, Armatopia, Get The Message, Hi Hello, How Soon Is Nowx, Easy Money, Rebel Rebel, Getting Away With It, You Just Haven?t Earned It Yet, Baby, There Is A Light That Never Goes Out
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johnny Marr - Look Out Live! (coloured) (4099964142877) виниловая пластинка

Концертный альбом Джонни Мара, известного гитариста и автора песен, который прославился благодаря своей работе с группами The Smiths и Electronic, а также своей сольной карьере. Альбом был выпущен в формате 2 LP и представляет собой запись одного из его живых выступлений.

Отзывы о товаре Johnny Marr - Look Out Live! (coloured) (4099964142877) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bertelsmann Music Group
Barcode
[4099964142877]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Johnny Marr
Альбом (сингл)
Look Out Live!
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Sensory Street, Panic, Generate! Generate!, Spirit Power And Soul, This Charming Man Somewhere, Walk Into The Sea, The Answer, Please, Please, Please, Let Me Get What I Want, Armatopia, Get The Message, Hi Hello, How Soon Is Nowx, Easy Money, Rebel Rebel, Getting Away With It, You Just Haven?t Earned It Yet, Baby, There Is A Light That Never Goes Out
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Концертный альбом Джонни Мара, известного гитариста и автора песен, который прославился благодаря своей работе с группами The Smiths и Electronic, а также своей сольной карьере. Альбом был выпущен в формате 2 LP и представляет собой запись одного из его живых выступлений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Johnny Marr - Look Out Live! (coloured) (4099964142877) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6400 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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