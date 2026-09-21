Leo Parker - Rollin' With Leo (Analogue, Tone Poet) (0602455600752) виниловая пластинка
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Описание товара Leo Parker - Rollin' With Leo (Analogue, Tone Poet) (0602455600752) виниловая пластинка
Rollin with Leo — второй и последний альбом американского джазового саксофониста Лео Паркера, записанный в 1961 году, но выпущенный на лейбле Blue Note только в 1980 году. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный гейтфолд. Лео Паркер был первым баритон-саксофонистом на бибоповой сцене и получил известность в группе Билли Экстайна как участник саксофонной секции «Unholy Four», в которую также входили Сонни Ститт, Декстер Гордон и Джин Эммонс в середине 1940-х годов. Личные проблемы отодвинули Паркера на второй план в 1950-х годах, но в 1961 году он совершил трагически короткое возвращение на Blue Note, когда записал две прекрасные сессии — Let Me Tell You Bout It и Rollin with Leo — прежде чем умер от сердечного приступа всего несколько месяцев спустя в возрасте 36 лет. Rollin with Leo был подготовлен к выпуску, включая дизайн обложки альбома Ридом Майлзом, но в итоге был отложен и выпущен только в 1980 году. В сет из восьми песен вошли такие оригинальные композиции Паркера, как «The Lions Roar» и «Jumpin Leo», исполненные группой, в которую вошли Дэйв Бернс на трубе, Билл Суинделл на тенор-саксофоне, Джонни Эйсеа на фортепиано, Стэн Коновер и Эл Лукас на бас-гитаре, а также Уилберт Хоган и Пернелл Райс на барабанах.
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