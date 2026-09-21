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Leo Parker - Rollin' With Leo (Analogue, Tone Poet) (0602455600752) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Leo Parker - Rollin' With Leo (Analogue, Tone Poet) (0602455600752) виниловая пластинка

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Leo Parker - Rollin&#039; With Leo (Analogue, Tone Poet) (0602455600752) виниловая пластинка - фото 1
Leo Parker - Rollin&#039; With Leo (Analogue, Tone Poet) (0602455600752) виниловая пластинка - фото 2
Leo Parker - Rollin&#039; With Leo (Analogue, Tone Poet) (0602455600752) виниловая пластинка - фото 3
Leo Parker - Rollin&#039; With Leo (Analogue, Tone Poet) (0602455600752) виниловая пластинка - фото 4
Leo Parker - Rollin&#039; With Leo (Analogue, Tone Poet) (0602455600752) виниловая пластинка - фото 5
Leo Parker - Rollin&#039; With Leo (Analogue, Tone Poet) (0602455600752) виниловая пластинка - фото 6
Leo Parker - Rollin&#039; With Leo (Analogue, Tone Poet) (0602455600752) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Leo Parker - Rollin&#039; With Leo (Analogue, Tone Poet) (0602455600752) виниловая пластинка - фото 1
  • Leo Parker - Rollin&#039; With Leo (Analogue, Tone Poet) (0602455600752) виниловая пластинка - фото 2
  • Leo Parker - Rollin&#039; With Leo (Analogue, Tone Poet) (0602455600752) виниловая пластинка - фото 3
  • Leo Parker - Rollin&#039; With Leo (Analogue, Tone Poet) (0602455600752) виниловая пластинка - фото 4
  • Leo Parker - Rollin&#039; With Leo (Analogue, Tone Poet) (0602455600752) виниловая пластинка - фото 5
  • Leo Parker - Rollin&#039; With Leo (Analogue, Tone Poet) (0602455600752) виниловая пластинка - фото 6
  • Leo Parker - Rollin&#039; With Leo (Analogue, Tone Poet) (0602455600752) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706886
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Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leo Parker - Rollin' With Leo (Analogue, Tone Poet) (0602455600752) виниловая пластинка

Rollin with Leo — второй и последний альбом американского джазового саксофониста Лео Паркера, записанный в 1961 году, но выпущенный на лейбле Blue Note только в 1980 году. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный гейтфолд. Лео Паркер был первым баритон-саксофонистом на бибоповой сцене и получил известность в группе Билли Экстайна как участник саксофонной секции «Unholy Four», в которую также входили Сонни Ститт, Декстер Гордон и Джин Эммонс в середине 1940-х годов. Личные проблемы отодвинули Паркера на второй план в 1950-х годах, но в 1961 году он совершил трагически короткое возвращение на Blue Note, когда записал две прекрасные сессии — Let Me Tell You Bout It и Rollin with Leo — прежде чем умер от сердечного приступа всего несколько месяцев спустя в возрасте 36 лет. Rollin with Leo был подготовлен к выпуску, включая дизайн обложки альбома Ридом Майлзом, но в итоге был отложен и выпущен только в 1980 году. В сет из восьми песен вошли такие оригинальные композиции Паркера, как «The Lions Roar» и «Jumpin Leo», исполненные группой, в которую вошли Дэйв Бернс на трубе, Билл Суинделл на тенор-саксофоне, Джонни Эйсеа на фортепиано, Стэн Коновер и Эл Лукас на бас-гитаре, а также Уилберт Хоган и Пернелл Райс на барабанах.

Отзывы о товаре Leo Parker - Rollin' With Leo (Analogue, Tone Poet) (0602455600752) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Rollin with Leo — второй и последний альбом американского джазового саксофониста Лео Паркера, записанный в 1961 году, но выпущенный на лейбле Blue Note только в 1980 году. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), прочный гейтфолд. Лео Паркер был первым баритон-саксофонистом на бибоповой сцене и получил известность в группе Билли Экстайна как участник саксофонной секции «Unholy Four», в которую также входили Сонни Ститт, Декстер Гордон и Джин Эммонс в середине 1940-х годов. Личные проблемы отодвинули Паркера на второй план в 1950-х годах, но в 1961 году он совершил трагически короткое возвращение на Blue Note, когда записал две прекрасные сессии — Let Me Tell You Bout It и Rollin with Leo — прежде чем умер от сердечного приступа всего несколько месяцев спустя в возрасте 36 лет. Rollin with Leo был подготовлен к выпуску, включая дизайн обложки альбома Ридом Майлзом, но в итоге был отложен и выпущен только в 1980 году. В сет из восьми песен вошли такие оригинальные композиции Паркера, как «The Lions Roar» и «Jumpin Leo», исполненные группой, в которую вошли Дэйв Бернс на трубе, Билл Суинделл на тенор-саксофоне, Джонни Эйсеа на фортепиано, Стэн Коновер и Эл Лукас на бас-гитаре, а также Уилберт Хоган и Пернелл Райс на барабанах.
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Отзывы


Leo Parker - Rollin' With Leo (Analogue, Tone Poet) (0602455600752) виниловая пластинка - по цене 5750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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