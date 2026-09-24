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Bobby Hutcherson - Medina (Analogue, Tone Poet) (0602448498564) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bobby Hutcherson - Medina (Analogue, Tone Poet) (0602448498564) виниловая пластинка

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Bobby Hutcherson - Medina (Analogue, Tone Poet) (0602448498564) виниловая пластинка - фото 1
Bobby Hutcherson - Medina (Analogue, Tone Poet) (0602448498564) виниловая пластинка - фото 2
Bobby Hutcherson - Medina (Analogue, Tone Poet) (0602448498564) виниловая пластинка - фото 3
Bobby Hutcherson - Medina (Analogue, Tone Poet) (0602448498564) виниловая пластинка - фото 4
Bobby Hutcherson - Medina (Analogue, Tone Poet) (0602448498564) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Medina
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bobby Hutcherson - Medina (Analogue, Tone Poet) (0602448498564) виниловая пластинка - фото 1
  • Bobby Hutcherson - Medina (Analogue, Tone Poet) (0602448498564) виниловая пластинка - фото 2
  • Bobby Hutcherson - Medina (Analogue, Tone Poet) (0602448498564) виниловая пластинка - фото 3
  • Bobby Hutcherson - Medina (Analogue, Tone Poet) (0602448498564) виниловая пластинка - фото 4
  • Bobby Hutcherson - Medina (Analogue, Tone Poet) (0602448498564) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 
Начислим 200 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706882
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bobby Hutcherson - Medina (Analogue, Tone Poet) (0602448498564) виниловая пластинка
6 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602448498564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Medina
Жанр
Jazz
Трек-лист
Avis, Comes Spring, Daves Chant, Orientale, Medina Ungano
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bobby Hutcherson - Medina (Analogue, Tone Poet) (0602448498564) виниловая пластинка

Новое переиздание на 180-граммовом виниле альбома джазового вибрафониста Бобби Хатчерсона Medina, первоначально выпущенного в 1980 году. На альбоме Medina, записанном в 1969-м и выпущенном Blue Note Records в 1980 году, вибрафонист Бобби Хатчерсон продолжил невероятно вдохновляющее сотрудничество с тенор-саксофонистом Гарольдом Лэндом, начатое им ранее на альбоме Total Eclipse. Хатчерсону и великолепным музыкантам его квинтета удалось заставить оригинальные композиции, которые уходят корнями в модальный пост-боп и довольно требовательны, звучать удивительно проникновенно. Бобби Хатчерсон (вибрафон), Гарольд Лэнд (тенор-саксофон и флейта), Стэнли Коуэлл (фортепиано), Реджи Джонсон (бас), Джо Чамберс (ударные)

Отзывы о товаре Bobby Hutcherson - Medina (Analogue, Tone Poet) (0602448498564) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602448498564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bobby Hutcherson
Альбом (сингл)
Medina
Жанр
Jazz
Трек-лист
Avis, Comes Spring, Daves Chant, Orientale, Medina Ungano
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Новое переиздание на 180-граммовом виниле альбома джазового вибрафониста Бобби Хатчерсона Medina, первоначально выпущенного в 1980 году. На альбоме Medina, записанном в 1969-м и выпущенном Blue Note Records в 1980 году, вибрафонист Бобби Хатчерсон продолжил невероятно вдохновляющее сотрудничество с тенор-саксофонистом Гарольдом Лэндом, начатое им ранее на альбоме Total Eclipse. Хатчерсону и великолепным музыкантам его квинтета удалось заставить оригинальные композиции, которые уходят корнями в модальный пост-боп и довольно требовательны, звучать удивительно проникновенно. Бобби Хатчерсон (вибрафон), Гарольд Лэнд (тенор-саксофон и флейта), Стэнли Коуэлл (фортепиано), Реджи Джонсон (бас), Джо Чамберс (ударные)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bobby Hutcherson - Medina (Analogue, Tone Poet) (0602448498564) виниловая пластинка - купить по цене 6290 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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