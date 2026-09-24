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Dexter Gordon - Our Man In Paris (0602465149678) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dexter Gordon - Our Man In Paris (0602465149678) виниловая пластинка

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Dexter Gordon - Our Man In Paris (0602465149678) виниловая пластинка - фото 1
Dexter Gordon - Our Man In Paris (0602465149678) виниловая пластинка - фото 2
Dexter Gordon - Our Man In Paris (0602465149678) виниловая пластинка - фото 3
Dexter Gordon - Our Man In Paris (0602465149678) виниловая пластинка - фото 4
Dexter Gordon - Our Man In Paris (0602465149678) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Our Man In Paris
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dexter Gordon - Our Man In Paris (0602465149678) виниловая пластинка - фото 1
  • Dexter Gordon - Our Man In Paris (0602465149678) виниловая пластинка - фото 2
  • Dexter Gordon - Our Man In Paris (0602465149678) виниловая пластинка - фото 3
  • Dexter Gordon - Our Man In Paris (0602465149678) виниловая пластинка - фото 4
  • Dexter Gordon - Our Man In Paris (0602465149678) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706880
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dexter Gordon - Our Man In Paris (0602465149678) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465149678]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Our Man In Paris
Жанр
Jazz
Трек-лист
Scrapple From The Apple, Willow Weep For Me, Broadway, Stairway To The Stars, A Night In Tunisia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dexter Gordon - Our Man In Paris (0602465149678) виниловая пластинка

Our Man In Paris — джазовый альбом 1963 года саксофониста Декстера Гордона. Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal. В начале 1960-х годов Париж оказывал магическое притяжение на американских джазовых музыкантов. Среди звезд, которые временно там обосновались, были тенор-саксофонист Декстер Гордон, пианист Бад Пауэлл и барабанщик Кенни Кларк. На этом альбоме 1963 года, который часто называют лучшим альбомом Декстера, трое вместе с великим французским басистом Пьером Мишло интерпретируют сказочную классику бибопа и баллады.

Отзывы о товаре Dexter Gordon - Our Man In Paris (0602465149678) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602465149678]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Our Man In Paris
Жанр
Jazz
Трек-лист
Scrapple From The Apple, Willow Weep For Me, Broadway, Stairway To The Stars, A Night In Tunisia
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
США
Описание
Our Man In Paris — джазовый альбом 1963 года саксофониста Декстера Гордона. Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal. В начале 1960-х годов Париж оказывал магическое притяжение на американских джазовых музыкантов. Среди звезд, которые временно там обосновались, были тенор-саксофонист Декстер Гордон, пианист Бад Пауэлл и барабанщик Кенни Кларк. На этом альбоме 1963 года, который часто называют лучшим альбомом Декстера, трое вместе с великим французским басистом Пьером Мишло интерпретируют сказочную классику бибопа и баллады.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dexter Gordon - Our Man In Paris (0602465149678) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4780 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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