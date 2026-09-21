Amy Curtis; Frank Butler - Groovin' Blue (Analogue, Tone Poet) (0602455421456) виниловая пластинка
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Описание товара Amy Curtis; Frank Butler - Groovin' Blue (Analogue, Tone Poet) (0602455421456) виниловая пластинка
Groovin Blue — альбом саксофониста Кёртиса Эми и барабанщика Фрэнка Батлера, записанный в конце 1960-начале 1961 года для лейбла Pacific Jazz. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), tip-on конверт. Хотя родившийся в Техасе тенор-саксофонист Кертис Эми (1927-2002) аккомпанировал таким великим людям, как Марвин Гэй, Тэмми Террелл и Смоки Робинсон в 1960-х годах, был музыкальным руководителем группы Рэя Чарльза в течение трех лет и играл соло на альбоме Doors, он оставался в значительной степени неизвестным. Groovin Blue был его вторым альбомом для лейбла Pacific Jazz в 1961 году. Вместе с таким же преступно недооцененным барабанщиком Фрэнком Батлером он провел прекрасно подобранный секстет через программу душевных джазовых оригиналов Западного побережья.
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