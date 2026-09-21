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Amy Curtis; Frank Butler - Groovin' Blue (Analogue, Tone Poet) (0602455421456) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Amy Curtis; Frank Butler - Groovin' Blue (Analogue, Tone Poet) (0602455421456) виниловая пластинка

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Amy Curtis; Frank Butler - Groovin&#039; Blue (Analogue, Tone Poet) (0602455421456) виниловая пластинка - фото 1
Amy Curtis; Frank Butler - Groovin&#039; Blue (Analogue, Tone Poet) (0602455421456) виниловая пластинка - фото 2
Amy Curtis; Frank Butler - Groovin&#039; Blue (Analogue, Tone Poet) (0602455421456) виниловая пластинка - фото 3
Amy Curtis; Frank Butler - Groovin&#039; Blue (Analogue, Tone Poet) (0602455421456) виниловая пластинка - фото 4
Amy Curtis; Frank Butler - Groovin&#039; Blue (Analogue, Tone Poet) (0602455421456) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Amy Curtis, Frank Butler
Альбом (сингл)
Groovin Blue
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Amy Curtis; Frank Butler - Groovin&#039; Blue (Analogue, Tone Poet) (0602455421456) виниловая пластинка - фото 1
  • Amy Curtis; Frank Butler - Groovin&#039; Blue (Analogue, Tone Poet) (0602455421456) виниловая пластинка - фото 2
  • Amy Curtis; Frank Butler - Groovin&#039; Blue (Analogue, Tone Poet) (0602455421456) виниловая пластинка - фото 3
  • Amy Curtis; Frank Butler - Groovin&#039; Blue (Analogue, Tone Poet) (0602455421456) виниловая пластинка - фото 4
  • Amy Curtis; Frank Butler - Groovin&#039; Blue (Analogue, Tone Poet) (0602455421456) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706874
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Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455421456]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Amy Curtis, Frank Butler
Альбом (сингл)
Groovin Blue
Жанр
Jazz
Трек-лист
Gone Into It, Annsome, Bobblin, Groovin Blue, Beautiful You Very Frank
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amy Curtis; Frank Butler - Groovin' Blue (Analogue, Tone Poet) (0602455421456) виниловая пластинка

Groovin Blue — альбом саксофониста Кёртиса Эми и барабанщика Фрэнка Батлера, записанный в конце 1960-начале 1961 года для лейбла Pacific Jazz. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), tip-on конверт. Хотя родившийся в Техасе тенор-саксофонист Кертис Эми (1927-2002) аккомпанировал таким великим людям, как Марвин Гэй, Тэмми Террелл и Смоки Робинсон в 1960-х годах, был музыкальным руководителем группы Рэя Чарльза в течение трех лет и играл соло на альбоме Doors, он оставался в значительной степени неизвестным. Groovin Blue был его вторым альбомом для лейбла Pacific Jazz в 1961 году. Вместе с таким же преступно недооцененным барабанщиком Фрэнком Батлером он провел прекрасно подобранный секстет через программу душевных джазовых оригиналов Западного побережья.

Отзывы о товаре Amy Curtis; Frank Butler - Groovin' Blue (Analogue, Tone Poet) (0602455421456) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455421456]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Amy Curtis, Frank Butler
Альбом (сингл)
Groovin Blue
Жанр
Jazz
Трек-лист
Gone Into It, Annsome, Bobblin, Groovin Blue, Beautiful You Very Frank
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Groovin Blue — альбом саксофониста Кёртиса Эми и барабанщика Фрэнка Батлера, записанный в конце 1960-начале 1961 года для лейбла Pacific Jazz. Blue Note Tone Poet Edition: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных мастер-лент, отпечатано на 180-граммовом виниле Record Technology Inc. (RTI), tip-on конверт. Хотя родившийся в Техасе тенор-саксофонист Кертис Эми (1927-2002) аккомпанировал таким великим людям, как Марвин Гэй, Тэмми Террелл и Смоки Робинсон в 1960-х годах, был музыкальным руководителем группы Рэя Чарльза в течение трех лет и играл соло на альбоме Doors, он оставался в значительной степени неизвестным. Groovin Blue был его вторым альбомом для лейбла Pacific Jazz в 1961 году. Вместе с таким же преступно недооцененным барабанщиком Фрэнком Батлером он провел прекрасно подобранный секстет через программу душевных джазовых оригиналов Западного побережья.
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Amy Curtis; Frank Butler - Groovin' Blue (Analogue, Tone Poet) (0602455421456) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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