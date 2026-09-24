Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Code Orange
Альбом (сингл)
The Above
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб.
В наличии
Код товара: 706873
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4 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Blue Grape Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Grape Music
Barcode
[0197188579760]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Code Orange
Альбом (сингл)
The Above
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Never Far Apart, Theatre Of Cruelty, Take Shape, The Mask Of Sanity Slips, Mirror A Drone Opting Out Of The Hive, I Fly, Splinter The Soul, The Game, Grooming My Replacement, Snapshot, But A Dream., Circle Through, The Above
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка
Новый альбом американской хардкор-панк-группы Code Orange. The Above является продолжением получившего признание критиков альбома 2020 года Underneath, который принес группе вторую номинацию на Грэмми. «Underneath» завершил 2020 в нескольких списках на конец года, включая NPR, The York Times, Billboard, Noisey и Revolver. В поддержку нового альбома группа запланировала крупное мировое турне и выступала на одной сцене с $uicideboy$, Deftones, Slipknot, Korn, System of a Down, Loathe, Power Trip и многими другими. В новый альбом входит сингл «Take Shape» с Билли Корганом из The Smashing Pumpkins.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Blue Grape Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Grape Music
Barcode
[0197188579760]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Code Orange
Альбом (сингл)
The Above
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Never Far Apart, Theatre Of Cruelty, Take Shape, The Mask Of Sanity Slips, Mirror A Drone Opting Out Of The Hive, I Fly, Splinter The Soul, The Game, Grooming My Replacement, Snapshot, But A Dream., Circle Through, The Above
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Новый альбом американской хардкор-панк-группы Code Orange. The Above является продолжением получившего признание критиков альбома 2020 года Underneath, который принес группе вторую номинацию на Грэмми. «Underneath» завершил 2020 в нескольких списках на конец года, включая NPR, The York Times, Billboard, Noisey и Revolver. В поддержку нового альбома группа запланировала крупное мировое турне и выступала на одной сцене с $uicideboy$, Deftones, Slipknot, Korn, System of a Down, Loathe, Power Trip и многими другими. В новый альбом входит сингл «Take Shape» с Билли Корганом из The Smashing Pumpkins.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Code Orange - The Above (coloured) (0197188579760) виниловая пластинка - купить по цене 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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