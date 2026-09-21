B-Real; Psycho Les - Real Psycho (coloured) (9010974030126) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара B-Real; Psycho Les - Real Psycho (coloured) (9010974030126) виниловая пластинка
B-Real из Cypress Hill и Psycho Les из The Beatnuts объединились для создания Real Psycho — альбома из 14 треков, в котором их легендарные стили сочетаются в смелом слиянии Востока и Запада. Лимитированное Deluxe издание на двойном цветном виниле. B-Real, автор таких классических хитов Западного побережья, как «Insane in the Brain», сочетает свой рэп с латиноамериканскими мотивами с мощным продакшеном Psycho Les, отточенным в Квинсе в таких треках, как «Watch Out Now». Альбом задействует их обширные связи, в нем приняли участие такие приглашенные артисты, как икона Bay Area Too Short, гитарист Deftones Стивен Карпентер, Демрик и Сон Дуби. Такие синглы, как «You Might Know Us» и «Lyrical Hammers» (последний, усиленный гитарными риффами Карпентера), дали представление о динамичном, охватывающем все жанры звучании проекта. Deluxe издание на двойном виниле включает инструментальные версии всех треков на второй пластинке.
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