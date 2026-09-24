Top.Mail.Ru
The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка - фото 3
The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка - фото 4
The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка - фото 5
The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка - фото 6
The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка - фото 7
The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка - фото 8
The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка - фото 9
The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка - фото 10
The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Metamorphosis
Жанр
Зарубежный классический рок
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка - фото 4
  • The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка - фото 5
  • The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка - фото 6
  • The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка - фото 7
  • The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка - фото 8
  • The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка - фото 9
  • The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка - фото 10
  • The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706849
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ABKCO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ABKCO
Barcode
[0018771863113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Metamorphosis
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Out Of Time, Dont Lie To Me, Somethings Just Stick In Your Mind, Each And Every Day Of The Year, Heart Of Stone Id Much Rather Be With The Boys, (Walkin Thru The) Sleepy City, Were Wastin Time, Try A Little Harder, I Dont Know Why, If You Let Me, Jiving Sister Fanny, Downtown Suzie, Family, Memo From Turner, Im Going Down
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка

Альбом The Rolling Stones, выпущенный в 1975 году. Он представляет собой сборник ранее неизданных записей и альтернативных версий песен, записанных группой в период с 1964 по 1970 год. Альбом был издан лейблом ABKCO и включает в себя как студийные записи, так и демо-версии.

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ABKCO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ABKCO
Barcode
[0018771863113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Metamorphosis
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Out Of Time, Dont Lie To Me, Somethings Just Stick In Your Mind, Each And Every Day Of The Year, Heart Of Stone Id Much Rather Be With The Boys, (Walkin Thru The) Sleepy City, Were Wastin Time, Try A Little Harder, I Dont Know Why, If You Let Me, Jiving Sister Fanny, Downtown Suzie, Family, Memo From Turner, Im Going Down
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом The Rolling Stones, выпущенный в 1975 году. Он представляет собой сборник ранее неизданных записей и альтернативных версий песен, записанных группой в период с 1964 по 1970 год. Альбом был издан лейблом ABKCO и включает в себя как студийные записи, так и демо-версии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Rolling Stones - Metamorphosis (coloured) (0018771863113) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...