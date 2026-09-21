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The Rolling Stones - Big Hits Vol.2 (Through The Past, Darkly) (US Version) (0018771213512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Rolling Stones - Big Hits Vol.2 (Through The Past, Darkly) (US Version) (0018771213512) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - Big Hits Vol.2 (Through The Past, Darkly) (US Version) (0018771213512) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Big Hits Vol.2 (Through The Past, Darkly) (US Version) (0018771213512) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Big Hits Vol.2 (Through The Past, Darkly) (US Version) (0018771213512) виниловая пластинка - фото 3
The Rolling Stones - Big Hits Vol.2 (Through The Past, Darkly) (US Version) (0018771213512) виниловая пластинка - фото 4
The Rolling Stones - Big Hits Vol.2 (Through The Past, Darkly) (US Version) (0018771213512) виниловая пластинка - фото 5
The Rolling Stones - Big Hits Vol.2 (Through The Past, Darkly) (US Version) (0018771213512) виниловая пластинка - фото 6
The Rolling Stones - Big Hits Vol.2 (Through The Past, Darkly) (US Version) (0018771213512) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Big Hits Vol.2
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Big Hits Vol.2 (Through The Past, Darkly) (US Version) (0018771213512) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Big Hits Vol.2 (Through The Past, Darkly) (US Version) (0018771213512) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Big Hits Vol.2 (Through The Past, Darkly) (US Version) (0018771213512) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rolling Stones - Big Hits Vol.2 (Through The Past, Darkly) (US Version) (0018771213512) виниловая пластинка - фото 4
  • The Rolling Stones - Big Hits Vol.2 (Through The Past, Darkly) (US Version) (0018771213512) виниловая пластинка - фото 5
  • The Rolling Stones - Big Hits Vol.2 (Through The Past, Darkly) (US Version) (0018771213512) виниловая пластинка - фото 6
  • The Rolling Stones - Big Hits Vol.2 (Through The Past, Darkly) (US Version) (0018771213512) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706848
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Характеристики

Бренд
ABKCO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ABKCO
Barcode
[0018771213512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Big Hits Vol.2
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Paint It Black, Ruby Tuesday, She's A Rainbow, Jumpin' Jack Flash, Mother's Little Helper Let's Spend The Night Together, Honky Tonk Women, Dandelion, 2000 Light Years From Home, Have You Seen Your Mother, Baby, Standing In The Shadows, Street Fighting Man
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Big Hits Vol.2 (Through The Past, Darkly) (US Version) (0018771213512) виниловая пластинка

Переиздание сборника The Rolling Stones, первоначально выпущенного в 1969 году. Издание на виниле 180 г в восьмигранном гейтфолде, версия США. Эта коллекция изначально была задумана в память о смерти соучредителя группы Брайана Джонса (чья эпитафия украшает внутреннюю сторону обложки: «Когда ты это увидишь, вспомни меня и помяни меня. Пусть весь мир говорит, что может, говори обо мне так, как считаешь нужным») в июле 1969 года. Она также послужила необходимости поместить «Honky Tonk Women», большой хит того времени, на LP и заполнить десятимесячный перерыв с момента выхода «Beggars Banquet». Американское издание Big Hits Vol. 2 состояло из 11 треков и содержало хит-синглы из периода Aftermath, включая Paint It Black.

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Характеристики
Бренд
ABKCO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ABKCO
Barcode
[0018771213512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Big Hits Vol.2
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Paint It Black, Ruby Tuesday, She's A Rainbow, Jumpin' Jack Flash, Mother's Little Helper Let's Spend The Night Together, Honky Tonk Women, Dandelion, 2000 Light Years From Home, Have You Seen Your Mother, Baby, Standing In The Shadows, Street Fighting Man
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание сборника The Rolling Stones, первоначально выпущенного в 1969 году. Издание на виниле 180 г в восьмигранном гейтфолде, версия США. Эта коллекция изначально была задумана в память о смерти соучредителя группы Брайана Джонса (чья эпитафия украшает внутреннюю сторону обложки: «Когда ты это увидишь, вспомни меня и помяни меня. Пусть весь мир говорит, что может, говори обо мне так, как считаешь нужным») в июле 1969 года. Она также послужила необходимости поместить «Honky Tonk Women», большой хит того времени, на LP и заполнить десятимесячный перерыв с момента выхода «Beggars Banquet». Американское издание Big Hits Vol. 2 состояло из 11 треков и содержало хит-синглы из периода Aftermath, включая Paint It Black.
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The Rolling Stones - Big Hits Vol.2 (Through The Past, Darkly) (US Version) (0018771213512) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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