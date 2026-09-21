Дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019F8307)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%18 000 руб. 31 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706828
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора 2 Ач, зарядное устройство GAL 18V-20, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
54
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
10
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
27000 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
6.2
Длина, м
21
Высота, см
22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х29х10
Вес, кг.
4.2
Описание товара Дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019F8307)
Дрель-шуруповёрт Bosch GSB 180-LI Professional рассчитана на работу с различными видами материалов: от дерева до кирпича и бетона. Мощная модель с ударным механизмом сверления уверенно справится даже с интенсивными нагрузками. Аккумуляторная дрель применяется для выполнения профессиональных работ в сфере монтажа, внутренней и наружной отделки, ремонта, в строительном и столярном деле, в работе дизайнеров и декораторов.
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Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, 2 аккумулятора 2 Ач, зарядное устройство GAL 18V-20, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
54
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
35
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
10
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
27000 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
6.2
Длина, м
21
Высота, см
22.5
Страна производитель
Китай
Дрель-шуруповёрт Bosch GSB 180-LI Professional рассчитана на работу с различными видами материалов: от дерева до кирпича и бетона. Мощная модель с ударным механизмом сверления уверенно справится даже с интенсивными нагрузками. Аккумуляторная дрель применяется для выполнения профессиональных работ в сфере монтажа, внутренней и наружной отделки, ремонта, в строительном и столярном деле, в работе дизайнеров и декораторов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт Bosch GSB 180-LI аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (06019F8307) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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