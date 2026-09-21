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Углошлифовальная машина Metabo W 750-125 750Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603605000) купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина Metabo W 750-125 750Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603605000)

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Углошлифовальная машина Metabo W 750-125 750Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603605000) - фото 1
Углошлифовальная машина Metabo W 750-125 750Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603605000) - фото 2
Углошлифовальная машина Metabo W 750-125 750Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603605000) - фото 3
Углошлифовальная машина Metabo W 750-125 750Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603605000) - фото 4
Углошлифовальная машина Metabo W 750-125 750Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603605000) - фото 5
Углошлифовальная машина Metabo W 750-125 750Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603605000) - фото 6
Углошлифовальная машина Metabo W 750-125 750Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603605000) - фото 7
Углошлифовальная машина Metabo W 750-125 750Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603605000) - фото 8
Углошлифовальная машина Metabo W 750-125 750Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603605000) - фото 9
Углошлифовальная машина Metabo W 750-125 750Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603605000) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Углошлифовальная машина Metabo W 750-125 750Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603605000) - фото 1
  • Углошлифовальная машина Metabo W 750-125 750Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603605000) - фото 2
  • Углошлифовальная машина Metabo W 750-125 750Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603605000) - фото 3
  • Углошлифовальная машина Metabo W 750-125 750Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603605000) - фото 4
  • Углошлифовальная машина Metabo W 750-125 750Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603605000) - фото 5
  • Углошлифовальная машина Metabo W 750-125 750Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603605000) - фото 6
  • Углошлифовальная машина Metabo W 750-125 750Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603605000) - фото 7
  • Углошлифовальная машина Metabo W 750-125 750Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603605000) - фото 8
  • Углошлифовальная машина Metabo W 750-125 750Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603605000) - фото 9
  • Углошлифовальная машина Metabo W 750-125 750Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603605000) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706812
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Шлифмашина
Размеры в упаковке, см
38х13х12
Вес, кг.
1.8

Описание товара Углошлифовальная машина Metabo W 750-125 750Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603605000)

Углошлифовальная машина (УШМ) Metabo W 750-125 оснащена щеточным двигателем мощностью 750 Вт, УШМ развивает до 11500 об/мин и может использоваться для резки, шлифования, зачистки изделий из камня, кирпича и металла. Функция регулировки частоты оборотов позволяет уменьшить или увеличить степень воздействия на основание в зависимости от типа материала и цели обработки. Модель оснащена двухпозиционной ручкой, она может прикручиваться сверху и снизу прибора для удобства выполнения различных операций без смены рук.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Metabo W 750-125 750Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603605000)




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Шлифмашина
Описание
Углошлифовальная машина (УШМ) Metabo W 750-125 оснащена щеточным двигателем мощностью 750 Вт, УШМ развивает до 11500 об/мин и может использоваться для резки, шлифования, зачистки изделий из камня, кирпича и металла. Функция регулировки частоты оборотов позволяет уменьшить или увеличить степень воздействия на основание в зависимости от типа материала и цели обработки. Модель оснащена двухпозиционной ручкой, она может прикручиваться сверху и снизу прибора для удобства выполнения различных операций без смены рук.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


Углошлифовальная машина Metabo W 750-125 750Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (603605000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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