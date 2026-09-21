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Набор бит STAYER ProFix PH2, 50 мм, 2 шт, Professional (26203-2-50-02) купить с доставкой в Москве
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Набор бит STAYER ProFix PH2, 50 мм, 2 шт, Professional (26203-2-50-02)

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Набор бит STAYER ProFix PH2, 50 мм, 2 шт, Professional (26203-2-50-02) - фото 1
Набор бит STAYER ProFix PH2, 50 мм, 2 шт, Professional (26203-2-50-02) - фото 2
Набор бит STAYER ProFix PH2, 50 мм, 2 шт, Professional (26203-2-50-02) - фото 3
Набор бит STAYER ProFix PH2, 50 мм, 2 шт, Professional (26203-2-50-02) - фото 4
Набор бит STAYER ProFix PH2, 50 мм, 2 шт, Professional (26203-2-50-02) - фото 5
Набор бит STAYER ProFix PH2, 50 мм, 2 шт, Professional (26203-2-50-02) - фото 6
Набор бит STAYER ProFix PH2, 50 мм, 2 шт, Professional (26203-2-50-02) - фото 7
Набор бит STAYER ProFix PH2, 50 мм, 2 шт, Professional (26203-2-50-02) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор бит
  • Набор бит STAYER ProFix PH2, 50 мм, 2 шт, Professional (26203-2-50-02) - фото 1
  • Набор бит STAYER ProFix PH2, 50 мм, 2 шт, Professional (26203-2-50-02) - фото 2
  • Набор бит STAYER ProFix PH2, 50 мм, 2 шт, Professional (26203-2-50-02) - фото 3
  • Набор бит STAYER ProFix PH2, 50 мм, 2 шт, Professional (26203-2-50-02) - фото 4
  • Набор бит STAYER ProFix PH2, 50 мм, 2 шт, Professional (26203-2-50-02) - фото 5
  • Набор бит STAYER ProFix PH2, 50 мм, 2 шт, Professional (26203-2-50-02) - фото 6
  • Набор бит STAYER ProFix PH2, 50 мм, 2 шт, Professional (26203-2-50-02) - фото 7
  • Набор бит STAYER ProFix PH2, 50 мм, 2 шт, Professional (26203-2-50-02) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706761
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Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Набор бит
Размеры в упаковке, см
11х5х1
Вес, г.
25

Описание товара Набор бит STAYER ProFix PH2, 50 мм, 2 шт, Professional (26203-2-50-02)

Биты STAYER 26203-2-50-02 являются сменными насадками для шуруповерта и используются при закручивании шурупов, саморезов, винтов со шлицем Phillips. Изготовлены из высокопрочной легированной стали, что делает изделия износостойкими и долговечными. Благодаря оптимальной геометрии обеспечивают высокую эффективность завинчивания. Биты обладают большим рабочим ресурсом и выдерживают высокие динамические нагрузки, поэтому рекомендуются для профессионального использования.



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Отзывы о товаре Набор бит STAYER ProFix PH2, 50 мм, 2 шт, Professional (26203-2-50-02)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Набор бит
Описание
Биты STAYER 26203-2-50-02 являются сменными насадками для шуруповерта и используются при закручивании шурупов, саморезов, винтов со шлицем Phillips. Изготовлены из высокопрочной легированной стали, что делает изделия износостойкими и долговечными. Благодаря оптимальной геометрии обеспечивают высокую эффективность завинчивания. Биты обладают большим рабочим ресурсом и выдерживают высокие динамические нагрузки, поэтому рекомендуются для профессионального использования.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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