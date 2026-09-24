Набор бит и торцевых головок STAYER 13 шт, Professional (2611-H13)
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Характеристики
Тип товара
Набор головок
Комплектация
Набор головок, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб.
В наличии
Код товара: 706760
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460 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор головок
Страна производства
Китай
Дополнительно
13 предметов, хвостовик 1/4 дюйм
Комплектация
Набор головок, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
175x101x15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х2
Вес, г.
167
Описание товара Набор бит и торцевых головок STAYER 13 шт, Professional (2611-H13)
Набор STAYER 2611-H13 используется для монтажа/демонтажа различных резьбовых соединений. Включает в себя магнитный адаптер, 4 биты и 8 торцевых головок с шестигранным хвостовиком. Принадлежности изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали, что делает их устойчивыми к коррозии и износу. Насадки различных профилей позволяют выполнять больше необходимых задач. Набор может применяться как в домашнем хозяйстве, так и в профессиональной сфере.
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Бренд
Тип товара
Набор головок
Страна производства
Китай
Дополнительно
13 предметов, хвостовик 1/4 дюйм
Комплектация
Набор головок, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
175x101x15
Страна производитель
Китай
Набор STAYER 2611-H13 используется для монтажа/демонтажа различных резьбовых соединений. Включает в себя магнитный адаптер, 4 биты и 8 торцевых головок с шестигранным хвостовиком. Принадлежности изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали, что делает их устойчивыми к коррозии и износу. Насадки различных профилей позволяют выполнять больше необходимых задач. Набор может применяться как в домашнем хозяйстве, так и в профессиональной сфере.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Набор бит и торцевых головок STAYER 13 шт, Professional (2611-H13) - стоимость товара 460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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