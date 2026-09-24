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Круг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P40, 125мм, 5шт купить с доставкой в Москве
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Круг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P40, 125мм, 5шт

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Круг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P40, 125мм, 5шт - фото 1
Круг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P40, 125мм, 5шт - фото 2
Круг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P40, 125мм, 5шт - фото 3
Круг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P40, 125мм, 5шт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Круг отрезной
Комплектация
Круг (5 шт.), упаковка
  • Круг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P40, 125мм, 5шт - фото 1
  • Круг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P40, 125мм, 5шт - фото 2
  • Круг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P40, 125мм, 5шт - фото 3
  • Круг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P40, 125мм, 5шт - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706755
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Круг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P40, 125мм, 5шт
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Круг отрезной
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 125 мм, зренистость Р40, 5 шт. в комплекте
Комплектация
Круг (5 шт.), упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
195x150x6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х1
Вес, г.
53

Описание товара Круг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P40, 125мм, 5шт

Круг из абразивной бумаги перфорированный 125 мм No40 5 шт. STAYER 3580-125-040 предназначен для шлифовки дерева, пластика, кузова легковых автомобилей, а также для зачистки сварных швов.



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Отзывы о товаре Круг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P40, 125мм, 5шт




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Круг отрезной
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 125 мм, зренистость Р40, 5 шт. в комплекте
Комплектация
Круг (5 шт.), упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
195x150x6
Страна производитель
Китай
Описание
Круг из абразивной бумаги перфорированный 125 мм No40 5 шт. STAYER 3580-125-040 предназначен для шлифовки дерева, пластика, кузова легковых автомобилей, а также для зачистки сварных швов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг STAYER ?PROFI? из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P40, 125мм, 5шт - по цене 280 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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