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Полотна для лобзика KRAFTOOL T318A, EU-хвост., по металлу HSS, шаг 1.2 мм, 110 мм, 2 шт, (159552-1.2) купить с доставкой в Москве
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Полотна для лобзика KRAFTOOL T318A, EU-хвост., по металлу HSS, шаг 1.2 мм, 110 мм, 2 шт, (159552-1.2)

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Полотна для лобзика KRAFTOOL T318A, EU-хвост., по металлу HSS, шаг 1.2 мм, 110 мм, 2 шт, (159552-1.2) - фото 1
Полотна для лобзика KRAFTOOL T318A, EU-хвост., по металлу HSS, шаг 1.2 мм, 110 мм, 2 шт, (159552-1.2) - фото 2
Полотна для лобзика KRAFTOOL T318A, EU-хвост., по металлу HSS, шаг 1.2 мм, 110 мм, 2 шт, (159552-1.2) - фото 3
Полотна для лобзика KRAFTOOL T318A, EU-хвост., по металлу HSS, шаг 1.2 мм, 110 мм, 2 шт, (159552-1.2) - фото 4
Полотна для лобзика KRAFTOOL T318A, EU-хвост., по металлу HSS, шаг 1.2 мм, 110 мм, 2 шт, (159552-1.2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полотно для лобзика
Длина, мм
75
Комплектация
полотно для лобзика (2 шт.), упаковка
  • Полотна для лобзика KRAFTOOL T318A, EU-хвост., по металлу HSS, шаг 1.2 мм, 110 мм, 2 шт, (159552-1.2) - фото 1
  • Полотна для лобзика KRAFTOOL T318A, EU-хвост., по металлу HSS, шаг 1.2 мм, 110 мм, 2 шт, (159552-1.2) - фото 2
  • Полотна для лобзика KRAFTOOL T318A, EU-хвост., по металлу HSS, шаг 1.2 мм, 110 мм, 2 шт, (159552-1.2) - фото 3
  • Полотна для лобзика KRAFTOOL T318A, EU-хвост., по металлу HSS, шаг 1.2 мм, 110 мм, 2 шт, (159552-1.2) - фото 4
  • Полотна для лобзика KRAFTOOL T318A, EU-хвост., по металлу HSS, шаг 1.2 мм, 110 мм, 2 шт, (159552-1.2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706728
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полотна для лобзика KRAFTOOL T318A, EU-хвост., по металлу HSS, шаг 1.2 мм, 110 мм, 2 шт, (159552-1.2)
480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Полотно для лобзика
Длина, мм
75
Комплектация
полотно для лобзика (2 шт.), упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х1
Вес, г.
23

Описание товара Полотна для лобзика KRAFTOOL T318A, EU-хвост., по металлу HSS, шаг 1.2 мм, 110 мм, 2 шт, (159552-1.2)

Полотна KRAFTOOL для электролобзика являются профессиональным расходным инструментом и обладают повышенным рабочим ресурсом



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Отзывы о товаре Полотна для лобзика KRAFTOOL T318A, EU-хвост., по металлу HSS, шаг 1.2 мм, 110 мм, 2 шт, (159552-1.2)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Полотно для лобзика
Длина, мм
75
Комплектация
полотно для лобзика (2 шт.), упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Полотна KRAFTOOL для электролобзика являются профессиональным расходным инструментом и обладают повышенным рабочим ресурсом


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полотна для лобзика KRAFTOOL T318A, EU-хвост., по металлу HSS, шаг 1.2 мм, 110 мм, 2 шт, (159552-1.2) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 480 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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