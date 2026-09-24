Полотна для лобзика KRAFTOOL T119BO, EU-хвост., по дереву, пластику, фигурный рез, шаг 2 мм, 50 мм, 2 шт, (159536-2)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Полотно для лобзика
Комплектация
полотно для лобзика (2 шт.), упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб.
В наличии
Код товара: 706726
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Загружаем...
300 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Полотно для лобзика
Страна производства
Германия
Дополнительно
шаг зуба 2 мм, рабочая длина 50 мм
Комплектация
полотно для лобзика (2 шт.), упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
184x50x3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х1
Вес, г.
11
Описание товара Полотна для лобзика KRAFTOOL T119BO, EU-хвост., по дереву, пластику, фигурный рез, шаг 2 мм, 50 мм, 2 шт, (159536-2)
Полотна KRAFTOOL для электролобзика являются профессиональным расходным инструментом и обладают повышенным рабочим ресурсом
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Тип товара
Полотно для лобзика
Страна производства
Германия
Дополнительно
шаг зуба 2 мм, рабочая длина 50 мм
Комплектация
полотно для лобзика (2 шт.), упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
184x50x3
Страна производитель
Китай
Полотна KRAFTOOL для электролобзика являются профессиональным расходным инструментом и обладают повышенным рабочим ресурсом
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Полотна для лобзика KRAFTOOL T119BO, EU-хвост., по дереву, пластику, фигурный рез, шаг 2 мм, 50 мм, 2 шт, (159536-2) - купить по цене 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Полотна для лобзика KRAFTOOL T119BO, EU-хвост., по дереву, пластику, фигурный рез, шаг 2 мм, 50 мм, 2 шт, (159536-2)