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Круг отрезной по металлу ЗУБР 230 x 1.6 х 22.2 мм, для УШМ, (36300-230-1.6) купить с доставкой в Москве
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Круг отрезной по металлу ЗУБР 230 x 1.6 х 22.2 мм, для УШМ, (36300-230-1.6)

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Круг отрезной по металлу ЗУБР 230 x 1.6 х 22.2 мм, для УШМ, (36300-230-1.6) - фото 1
Круг отрезной по металлу ЗУБР 230 x 1.6 х 22.2 мм, для УШМ, (36300-230-1.6) - фото 2
Круг отрезной по металлу ЗУБР 230 x 1.6 х 22.2 мм, для УШМ, (36300-230-1.6) - фото 3
Круг отрезной по металлу ЗУБР 230 x 1.6 х 22.2 мм, для УШМ, (36300-230-1.6) - фото 4
Круг отрезной по металлу ЗУБР 230 x 1.6 х 22.2 мм, для УШМ, (36300-230-1.6) - фото 5
Круг отрезной по металлу ЗУБР 230 x 1.6 х 22.2 мм, для УШМ, (36300-230-1.6) - фото 6
Круг отрезной по металлу ЗУБР 230 x 1.6 х 22.2 мм, для УШМ, (36300-230-1.6) - фото 7
Круг отрезной по металлу ЗУБР 230 x 1.6 х 22.2 мм, для УШМ, (36300-230-1.6) - фото 8
Круг отрезной по металлу ЗУБР 230 x 1.6 х 22.2 мм, для УШМ, (36300-230-1.6) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Круг отрезной
  • Круг отрезной по металлу ЗУБР 230 x 1.6 х 22.2 мм, для УШМ, (36300-230-1.6) - фото 1
  • Круг отрезной по металлу ЗУБР 230 x 1.6 х 22.2 мм, для УШМ, (36300-230-1.6) - фото 2
  • Круг отрезной по металлу ЗУБР 230 x 1.6 х 22.2 мм, для УШМ, (36300-230-1.6) - фото 3
  • Круг отрезной по металлу ЗУБР 230 x 1.6 х 22.2 мм, для УШМ, (36300-230-1.6) - фото 4
  • Круг отрезной по металлу ЗУБР 230 x 1.6 х 22.2 мм, для УШМ, (36300-230-1.6) - фото 5
  • Круг отрезной по металлу ЗУБР 230 x 1.6 х 22.2 мм, для УШМ, (36300-230-1.6) - фото 6
  • Круг отрезной по металлу ЗУБР 230 x 1.6 х 22.2 мм, для УШМ, (36300-230-1.6) - фото 7
  • Круг отрезной по металлу ЗУБР 230 x 1.6 х 22.2 мм, для УШМ, (36300-230-1.6) - фото 8
  • Круг отрезной по металлу ЗУБР 230 x 1.6 х 22.2 мм, для УШМ, (36300-230-1.6) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706716
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Круг отрезной
Размеры в упаковке, см
23х23х1
Вес, г.
152

Описание товара Круг отрезной по металлу ЗУБР 230 x 1.6 х 22.2 мм, для УШМ, (36300-230-1.6)

Круг отрезной абразивный МАСТЕР предназначен для угловых шлифовальных машин и ручных резчиков. Применяется для резки металлических деталей и заготовок, строительной арматуры и других материалов. Круг изготовлен на современном оборудовании по оригинальной технологии и рецептуре. Соответствует всем действующим стандартам качества ГОСТ Р и требованиям безопасности ЕАС.



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Отзывы о товаре Круг отрезной по металлу ЗУБР 230 x 1.6 х 22.2 мм, для УШМ, (36300-230-1.6)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Круг отрезной
Описание
Круг отрезной абразивный МАСТЕР предназначен для угловых шлифовальных машин и ручных резчиков. Применяется для резки металлических деталей и заготовок, строительной арматуры и других материалов. Круг изготовлен на современном оборудовании по оригинальной технологии и рецептуре. Соответствует всем действующим стандартам качества ГОСТ Р и требованиям безопасности ЕАС.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Круг отрезной по металлу ЗУБР 230 x 1.6 х 22.2 мм, для УШМ, (36300-230-1.6) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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