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Пила кольцевая наборная KRAFTOOL 3 шт, (60-67-74 x 32 мм), по дереву (29582-H3-32) купить с доставкой в Москве
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Пила кольцевая наборная KRAFTOOL 3 шт, (60-67-74 x 32 мм), по дереву (29582-H3-32)

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Пила кольцевая наборная KRAFTOOL 3 шт, (60-67-74 x 32 мм), по дереву (29582-H3-32)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила
Диаметр, мм
60
Максимальный диаметр, мм
74
Комплектация
Пила, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706710
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Пила кольцевая наборная KRAFTOOL 3 шт, (60-67-74 x 32 мм), по дереву (29582-H3-32)
760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Пила
Диаметр, мм
60
Максимальный диаметр, мм
74
Комплектация
Пила, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х5
Вес, г.
300

Описание товара Пила кольцевая наборная KRAFTOOL 3 шт, (60-67-74 x 32 мм), по дереву (29582-H3-32)

Кольцевая наборная пила по дереву Kraftool 29582-H3-32 предназначена для выпиливания отверстий в фанере, дереве, ДСП, гипсокартоне и пластике. Ее использование обеспечит высокое качество пиления и идеальную кромку. Незаменима для выпиливания отверстий под электрическую розетку, распределительную коробку, люстру. Диаметры коронок составляют 60, 67 и 74 мм, а высота 32 мм. Пила позволяет просверлить отверстия различного диаметра на глубину до 32 мм. Зубья пилы закалены по всей рабочей поверхности и разведены с постоянным шагом. Опилки удаляются через боковую прорезь. Пила используется в качестве насадки для дрели в режиме безударного сверления. В комплекте три пилы (диаметр 60, 67, 74 мм). ОСОБЕННОСТИ Удобство пользования На шестигранный хвостовик крепится чашка с коронкой и зажимается в сверлильный патрон. ПРЕИМУЩЕСТВА глубина сверления: до 32 мм; три пилы в наборе; центровое сверло - для повышения жесткости пилы при сверлении.



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Отзывы о товаре Пила кольцевая наборная KRAFTOOL 3 шт, (60-67-74 x 32 мм), по дереву (29582-H3-32)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Пила
Диаметр, мм
60
Максимальный диаметр, мм
74
Комплектация
Пила, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кольцевая наборная пила по дереву Kraftool 29582-H3-32 предназначена для выпиливания отверстий в фанере, дереве, ДСП, гипсокартоне и пластике. Ее использование обеспечит высокое качество пиления и идеальную кромку. Незаменима для выпиливания отверстий под электрическую розетку, распределительную коробку, люстру. Диаметры коронок составляют 60, 67 и 74 мм, а высота 32 мм. Пила позволяет просверлить отверстия различного диаметра на глубину до 32 мм. Зубья пилы закалены по всей рабочей поверхности и разведены с постоянным шагом. Опилки удаляются через боковую прорезь. Пила используется в качестве насадки для дрели в режиме безударного сверления. В комплекте три пилы (диаметр 60, 67, 74 мм). ОСОБЕННОСТИ Удобство пользования На шестигранный хвостовик крепится чашка с коронкой и зажимается в сверлильный патрон. ПРЕИМУЩЕСТВА глубина сверления: до 32 мм; три пилы в наборе; центровое сверло - для повышения жесткости пилы при сверлении.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила кольцевая наборная KRAFTOOL 3 шт, (60-67-74 x 32 мм), по дереву (29582-H3-32) - стоимость товара 760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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