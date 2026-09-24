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Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-05) купить с доставкой в Москве
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Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-05)

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Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-05) - фото 1
Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-05) - фото 2
Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-05) - фото 3
Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-05) - фото 4
Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-05) - фото 5
Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-05) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сверло
Комплектация
Сверло, упаковка
  • Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-05) - фото 1
  • Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-05) - фото 2
  • Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-05) - фото 3
  • Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-05) - фото 4
  • Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-05) - фото 5
  • Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-05) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706707
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-05)
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 5 мм, четырехгранное
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
145x6x50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х5х1
Вес, г.
16

Описание товара Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-05)

Сверло по кафелю, керамике, стеклу 5х75 мм ЗУБР 29845-05_z01 с четырьмя режущими лезвиями обеспечивает в работе максимальную производительность. Применение охлаждающей жидкости при сверлении значительно продлевает срок службы инструмента. Необходимо избегать перегрева сверла. Предназначено для сверления отверстий в стекле, керамической и кафельной плитке, мраморе. Используется с дрелями и шуруповертами в режиме безударного сверления.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-05)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сверло
Страна производства
Китай
Дополнительно
диаметр 5 мм, четырехгранное
Комплектация
Сверло, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
145x6x50
Страна производитель
Китай
Описание
Сверло по кафелю, керамике, стеклу 5х75 мм ЗУБР 29845-05_z01 с четырьмя режущими лезвиями обеспечивает в работе максимальную производительность. Применение охлаждающей жидкости при сверлении значительно продлевает срок службы инструмента. Необходимо избегать перегрева сверла. Предназначено для сверления отверстий в стекле, керамической и кафельной плитке, мраморе. Используется с дрелями и шуруповертами в режиме безударного сверления.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сверло по стеклу и кафелю ЗУБР 5 мм, 4х кромка, HEX 1/4, Профессионал (29845-05) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 450 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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