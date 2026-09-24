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Диск алмазный DEXX Multi Universal, 125 мм, (22.2 мм, 7 х 2.0 мм), сегментированный (36702-125) купить с доставкой в Москве
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Диск алмазный DEXX Multi Universal, 125 мм, (22.2 мм, 7 х 2.0 мм), сегментированный (36702-125)

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Диск алмазный DEXX Multi Universal, 125 мм, (22.2 мм, 7 х 2.0 мм), сегментированный (36702-125)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диск алмазный
Комплектация
диск, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706701
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Диск алмазный DEXX Multi Universal, 125 мм, (22.2 мм, 7 х 2.0 мм), сегментированный (36702-125)
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEXX
Тип товара
Диск алмазный
Страна производства
Китай
Дополнительно
толщина 2.2 мм
Комплектация
диск, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
128x129x5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х13х1
Вес, г.
144

Описание товара Диск алмазный DEXX Multi Universal, 125 мм, (22.2 мм, 7 х 2.0 мм), сегментированный (36702-125)

Алмазные отрезные круги DEXX высокое качество по доступной цене. Применяются на УШМ для резки бордюрного камня, тротуарной плитки, облицовочного кирпича.



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Отзывы о товаре Диск алмазный DEXX Multi Universal, 125 мм, (22.2 мм, 7 х 2.0 мм), сегментированный (36702-125)




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Характеристики
Бренд
DEXX
Тип товара
Диск алмазный
Страна производства
Китай
Дополнительно
толщина 2.2 мм
Комплектация
диск, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
128x129x5
Страна производитель
Китай
Описание
Алмазные отрезные круги DEXX высокое качество по доступной цене. Применяются на УШМ для резки бордюрного камня, тротуарной плитки, облицовочного кирпича.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный DEXX Multi Universal, 125 мм, (22.2 мм, 7 х 2.0 мм), сегментированный (36702-125) - данный товар вы можете купить по цене 320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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