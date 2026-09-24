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Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 20 х 250 мм, SDS-plus, плоское (29325-20-250) купить с доставкой в Москве
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Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 20 х 250 мм, SDS-plus, плоское (29325-20-250)

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Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 20 х 250 мм, SDS-plus, плоское (29325-20-250) - фото 1
Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 20 х 250 мм, SDS-plus, плоское (29325-20-250) - фото 2
Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 20 х 250 мм, SDS-plus, плоское (29325-20-250) - фото 3
Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 20 х 250 мм, SDS-plus, плоское (29325-20-250) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зубило
Длина, мм
250
Ширина, мм
20
Комплектация
Зубило, упаковка
  • Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 20 х 250 мм, SDS-plus, плоское (29325-20-250) - фото 1
  • Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 20 х 250 мм, SDS-plus, плоское (29325-20-250) - фото 2
  • Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 20 х 250 мм, SDS-plus, плоское (29325-20-250) - фото 3
  • Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 20 х 250 мм, SDS-plus, плоское (29325-20-250) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706698
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 20 х 250 мм, SDS-plus, плоское (29325-20-250)
610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Зубило
Длина, мм
250
Ширина, мм
20
Комплектация
Зубило, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х3х3
Вес, г.
330

Описание товара Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 20 х 250 мм, SDS-plus, плоское (29325-20-250)

Зубило плоское ALLIGATOR KRAFTOOL 29325-20-250_z01 используется совместно с перфораторами, имеющими систему крепления SDS-plus, при проведении долбежных и демонтажных работ по кирпичной кладке, бетону, природному и искусственному камню.



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Отзывы о товаре Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 20 х 250 мм, SDS-plus, плоское (29325-20-250)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Зубило
Длина, мм
250
Ширина, мм
20
Комплектация
Зубило, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Зубило плоское ALLIGATOR KRAFTOOL 29325-20-250_z01 используется совместно с перфораторами, имеющими систему крепления SDS-plus, при проведении долбежных и демонтажных работ по кирпичной кладке, бетону, природному и искусственному камню.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зубило KRAFTOOL ALLIGATOR, 20 х 250 мм, SDS-plus, плоское (29325-20-250) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 610 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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